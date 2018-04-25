Г. Науседа: обуздав первую волну COVID-19, мы слишком расслабились

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Обзудав первую волну COVID-19, Литва слишком расслабилась, говорит президент Гитанас Науседа. По его словам, пока с пандемией еще можно справиться, не останавливая экономику, однако если суточный прирост заболеваемости не будет спадать, то иного выбора может не остаться.

«Я не считаю, что время было использовано должным образом. Мне кажется, что возобладало настроение самоуспокоения, когда мы вполне обоснованно утверждали, что справились с первой волной коронавируса очень хорошо, и Литва была в числе тех государств, которые приводили в пример другим государствам», — сказал Г. Науседа журналистам во вторник.

По словам Г. Науседы, сейчас Литва находится в такой точке, где еще можно обуздать распространение вируса, не прибегая к жестким мерам ограничения экономики.