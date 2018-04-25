Г. Науседа одобрил бы продление сроков Brexit

Фото Робертаса Дачкуса/пресс-служба президента Литвы

🔊 Воспроизвести

Находящийся с визитом в Брюсселе литовский президент Гитанас Науседа сказал, что одобрил бы новое продление сроков выхода Соединенного Королевства из Евросоюза, чтобы Brexit произошел после заключения соглашения о взаимных экономических и прочих отношениях.

«Я считаю, что это не самая плохая альтернатива (продлить срок). Худшей альтернативой, по моему глубокому убеждению, является Brexit без соглашения», – сказал журналистам в четверг глава государства после встречи с лидерами ведомств ЕС.

«Если это потребует больше времени, но все же приведет к Brexit с соглашением, то эта одна из наиболее привлекательных альтернатив», – сказал он.

В среду британский парламент одобрил проект закона, согласно которому правительство во главе с Борисом Джонсоном должно попросить одолжить срок Brexit до конца января.

Такую просьбу премьер должен представить, если до конца октября не удастся достичь соглашения с ЕС. В ответ на голосование в парламенте Б. Джонсон добивается досрочных выборов.

Г. Науседа предупредил, что Brexit без соглашения может замедлить экономический рост Литвы.

Последние новости