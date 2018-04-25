TOP,Новости,Политика

Г. Науседа одобрил бы продление сроков Brexit

Фото Робертаса Дачкуса/пресс-служба президента Литвы

Находящийся с визитом в Брюсселе литовский президент Гитанас Науседа сказал, что одобрил бы новое продление сроков выхода Соединенного Королевства из Евросоюза, чтобы Brexit произошел после заключения соглашения о взаимных экономических и прочих отношениях.

«Я считаю, что это не самая плохая альтернатива (продлить срок). Худшей альтернативой, по моему глубокому убеждению, является Brexit без соглашения», – сказал журналистам в четверг глава государства после встречи с лидерами ведомств ЕС. 

«Если это потребует больше времени, но все же приведет к Brexit с соглашением, то эта одна из наиболее привлекательных альтернатив», – сказал он.

В среду британский парламент одобрил проект закона, согласно которому правительство во главе с Борисом Джонсоном должно попросить одолжить срок Brexit до конца января.

Такую просьбу премьер должен представить, если до конца октября не удастся достичь соглашения с ЕС. В ответ на голосование в парламенте Б. Джонсон добивается досрочных выборов. 

Г. Науседа предупредил, что Brexit без соглашения может замедлить экономический рост Литвы.

BNS

Последние новости

default image
В США предложили создать министерство мира

Подробнее...
default image
Литовские и американские военные проводят разведку дна Балтийского моря

Подробнее...
default image
Г. Науседа одобрил бы продление сроков Brexit

Подробнее...
default image
В ЕС одобрили продление санкций против России

Подробнее...
default image
Глава МИД Литвы: повесившие табличку Й. Норейке вредят Литве

Подробнее...
default image
Установка доски Й.Норейке согласована не полностью, но она может остаться - библиотека

Подробнее...
default image
Британия потратит еще 2 млрд фунтов на Brexit

Подробнее...
default image
Р.Шимашюс: нелегальные действия истину не рождают

Подробнее...
default image
Германия запретит пластиковые пакеты с 2020 года

Подробнее...
default image
Установка мемориальной доски Й.Норейке повредит имиджу Литвы - Ф.Куклянски

Подробнее...
default image
В Португалии с сентября курильщиков будут штрафовать за окурки

Подробнее...
default image
Установка мемориальной доски Й.Норейке

Подробнее...
default image
Австралиец заплатил $68 000 за бутылку пива

Подробнее...
default image
Шефчович договорился с РФ о переговорах по газу

Подробнее...
default image
Число случаев заболевания корью в Литве уже превысило 800

Подробнее...
default image
На границе Литвы с РФ временно не будут действовать 4 пропускных пункта

Подробнее...
default image
Германия выделила €1 млн пострадавшим от войны на Донбассе

Подробнее...
default image
В Еврокомиссии прокомментировали ход переговоров по Brexit

Подробнее...
default image
Число услуг Паспорта культуры приблизится к 2 тыс.

Подробнее...
default image
Министерство транспорта готовится объявить конкурс на пост главы Клайпедского порта

Подробнее...

Оставьте свой комментарий

avatar
600