Г. Науседа одобряет ужесточение карантина

Литовский президент Гитанас Науседа в воскресенье одобрил решение правительства об ужесточении карантина, связанном с закрытием большинства магазинов и предприятий услуг.
Глава государства сказал, что обсудил новые меры с премьером Ингридой Шимоните и поддержал их.
Об этом он сообщил в своем фейсбуке.
Вместе с тем он подчеркнул, что время действия карантинных мер должно зависеть от эпидемиологической ситуации.
«Правитльство должно будет пересмотреть принятые сегодня карантинные меры, когда мы совместными усилиями приостановим распространение вируса», — сказал он.
Президент призвал жителей «в этот раз встретить большие праздники без обычного марафона шопинга» и встретить «скромно и уютно — в самом ближнем семейном кругу»,
«Так каждый из нас сможет облегчить бремя медиков. Мы можем подарить борющимся с COVID-19 врачам, резидентам, специалистам по уходу немного отдыха», — написал президент.