Г. Науседа одобряет ужесточение карантина

Вместе с тем он подчеркнул, что время действия карантинных мер должно зависеть от эпидемиологической ситуации.

«Правитльство должно будет пересмотреть принятые сегодня карантинные меры, когда мы совместными усилиями приостановим распространение вируса», — сказал он.

Президент призвал жителей «в этот раз встретить большие праздники без обычного марафона шопинга» и встретить «скромно и уютно — в самом ближнем семейном кругу»,

«Так каждый из нас сможет облегчить бремя медиков. Мы можем подарить борющимся с COVID-19 врачам, резидентам, специалистам по уходу немного отдыха», — написал президент.