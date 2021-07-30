Г. Науседа осенью ожидает соглашения партий по внешней политике

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Президент Гитанас Науседа говорит, что политические партии по сути едины в вопросе принципов внешней политики и такое соглашение партий можно было бы официально оформить осенью.

По его словам, в четверг на встрече с лидерами политических партий шла речь о том, что принципы внешней политики, формировавшиеся на протяжении последних 30 лет, «неизменны и основаны на ценностях».

«Поэтому оценки белорусского режима по сути не меняются. Возможно, несколько разошлись мнения о том, какую тактику нам следует применять, как решать дипломатическими и политическими средствами проблему миграции», — сказал Г. Науседа.

«Однако принципиальные вопросы, направления внешней политики названы вполне четко, и я считаю, что это закладывает прекрасное основание для продления политического соглашения партий 2014-2020 года о внешней политике, для экстраполирования его на будущее, и мы могли бы сделать это уже нынешней осенью», — сказал президента в своем заявлении после встречи.

Глава государства говорит, что также услышал, что руководители партий по сути едины во мнении относительно решения проблем с миграцией.

«Прекрасно, что мы достигли формата такого характера в плане решения такой проблемы, которая сейчас имеет место — миграции. Сегодня за столом я много раз слышал «мы едины во мнении», «единодушны», и это вселяет надежды, что с этой нелегкой проблемой мы сумеем справиться», — сказал Г. Науседа.