Г. Науседа осуждает слова А. Валинскаса о В. Томашевском

Глава государства также призвал «дать отпор» издевательствам и людям, «утратившим чувство меры, порядочность и человечность».

«Я обращаюсь ко всем хорошим людям в Литве, потому что, знаете, говорят, что самые большие подлости совершаются тогда, когда хорошие люди просто равнодушны — не будьте равнодушны, дайте отпор людям, которые утратили какое бы то ним было чувство меры, порядочность и человечность», — сказал президент.

«Сегодня мы, возможно, говорим о конкретном объекте нападок, возможно, кто-то тихонько хихикает, что нет, меня это не касается, у этого человека какие-то странные связи, может, и правильно на него наехали. Может быть, уже завтра мы начнем говорить о том, что нужно угрожать и его семье? Куда мы скатися? Куда мы идем?» — продолжил он.

«Поэтому давайте не будем, как та лягушка в теплом котле на огне, которая думает, что ай, ничего тут особенного не произошло, а температура этого котла все повышается, повышается и, наконец, эта лягушка сварится сама в своем супе нетерпимости и ненависти», — сказал Г. Науседа.

Он подчеркнул, что в обществе следует вернуться к нормальным дискуссиям, а не называть друг друга идиотами.

Литовская прокуратура в понедельник сообщила о начале досудебного расследования о разжигании розни начато в связи с заявлением А. Валинскаса в рамках интервью порталу delfi.lt о том, что таких, как В. Томашевский, надо расстреливать.

«В. Томашевский — абсолютный колорадский жук, который получая финансирование для своей партии из госбюджета Литвы, является антигосударственником. Таких, вообще-то, нужно расстреливать. По одному в год. Начать с него», – заявил А. Валинскас.

Этого отрывка в публикации интервью не осталось, однако его можно найти переснятым с интернет-интервью.

В свою очередь, А. Валинскас говорит, что его слова были вырваны из контекста и рознь не разжигали. Он утверждает, что его слова следует понимать как образное выражение.

Эти слова А. Валинскаса осудило и посольство Польши в Литве.

Подобного рода преступления наказуемы лишением свободы на срок до трех лет.