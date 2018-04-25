Г.Науседа открыт диалогу с Беларусью, но не заступит за красные линии

Фото BFL/Ирмантас Гялунас

Президент Литвы Гитанас Науседа открыт диалогу с Беларусью, однако не переступит красных линий и не пойдет на уступки Минску по Белорусской АЭС (БелАЭС) и в вопросе прав человека, заявила советник главы государства Аста Скайсгирите.

Во вторник Г. Науседа встретился с другими руководителями Литвы, с несколькими министрами, председателями парламентских комитетов, представителями парламентских фракций.

«Он (президент) повторил, что открыт к диалогу, но, конечно, диалог будет устанавливаться без нарушения красных линий Литвы», – заявила журналистам после встречи старший советник президента во внешней политике.

«Красными линиями являются БелАЭС и права человека», – пояснила она.

После того, как Г. Науседа стал президентом, Литва взялась за возобновление диалога с Беларусью. В сентябре в Нью-Йорке встретились министры иностранных дел двух стран.

Советник президента сказала, что, невзирая на возобновляемый диалог, не будет никаких компромиссов по безопасности БелАЭС: «Президент не намерен как-то модифицировать эту позицию».

В ответ на вопрос о том, как конкретно будет устанавливаться диалог Литвы с Беларусью, А. Скайсгирите ответила, что в конце этой недели Литву посетит вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко, который примет участие в церемонии захоронения участников восстания XIX века.

«У нас много тем, у нас есть темы исторические, у нас есть экономические, культурные темы, самые различные», – сказала советник главы государства.

По ее словам, сам президент не будет встречаться с заместителем премьера Беларуси.

«Белорусский вице-премьер будет находиться в Вильнюсе один день, с ним встретится литовский премьер, как и полагается по рангу с точки зрения протокола, а президент с ним увидится во время церемонии торжественных похорон», – сказала А. Скайсгитире.

«Конечно, они поприветствуют друг друга, обменяются несколькими словами. Точно не будет так, что президент его будет избегать каким-то образом», – добавила она.

Страх Островца

Вопросы, связанные с БелАЭС, строительство которой завершается в Островце, являются самими острыми в двухсторонних отношениях Литвы и Беларуси.

Литва утверждает, что в следующем году планирует запустить станцию, при строительстве которой не соблюдаются все меры безопасности. Минск такие претензии отклоняет.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, участвовавший во встрече в Президентском дворце, сказал, что подход Литвы к этой АЭС не меняется, однако отсутствие диалога с Беларусью «не отвечает нашим национальным интересам».

«Мы должны общаться. Насколько это может повлиять на ситуацию, это уже другой вопрос», – отметил глава литовской дипломатической службы.

По его словам, Литва будет стремиться, насколько это возможно, сохранить независимость Беларуси от России.

«Мы видим, какое давление она ощущает со стороны восточного соседа. Диалог с Литвой, вероятно, поможет этой стране, насколько это возможно», – сказал Л. Линкявичюс.

Председатель Комитета по иностранным делам сейма Юозас Бернатонис выразил надежду на то что политики накануне парламентских выборов следующего года не будут создавать кампаний, которые бы запугивали жителей БелАЭС. По его словам, это было бы цинично.

«Будем надеяться, что партии придут к общему знаменателю в вопросе о том, как мы могли бы общаться с соседями, поскольку ни одна изоляция не принесла ничего хорошего, как и эта продолжающаяся изоляция Беларуси», – сказал представитель правящих «социал-трудовиков».

Между тем, оппозиционные консерваторы продолжают выступать против диалога с Беларусью до тех пор, пока она не обеспечит права человека и не сделает БелАЭС более безопасной.

«Насколько я понимаю, есть противоположный подход. С одной стороны говорить и иметь в виду красные линии, как условие для общения», – сказала парламентарий Радвиле Моркунайте-Микуленене.

В минувшие выходные в Беларуси состоялись парламентские выборы, на них победили лишь политики, лояльные по отношению к Александру Лукашенко.

«По нашим стандартам, это не были полностью свободные выборы. Эта ситуация в Беларуси существует уже много лет, и на этих выборах эта ситуация не изменилась», – сказала советник президента А. Скайсгирите.

Помощь Украине

Участники дискуссии в Президентском дворце также обсудили и поддержку Украины.

А. Скайсгитире сказала, что президент хотел услышать мнения о том, как можно укрепить отношения с Украиной, и в каких формах еще можно поддержать эту страну и ее евроинтеграционные устремления.

Литва помогает Украине в реализации реформ в некоторых сферах госуправления, выделяет этой стране гуманитарную и военную помощь.

В июле следующего года в Вильнюсе состоится конференция украинских реформ.

«Это одна из череды конференций, которые начались в Лондоне, после этого продолжились в Копенгагене, и в этом году в Торонто, были привлечены финансовые организации, Европейский Центробанк, Банк реконструкции и развития, Всемирный банк, доноры», – сказал глава МИД.

«Мы хотим, чтобы это была не просто еще одна конференция, как определенный всеобъемлющий процесс реформ. Мы считаем, что реформы станут ответам скептикам, которые не желают этой стране стабильности и добра», – добавила советник.

Члены сейма также сказали, что Литва должна помочь Украине.

«Мы друзья этого государства, мы переживаем за то, чтобы ситуация, в которой находится Украина, развивалась как можно более успешно», – отметила лидер оппозиционного Либерального движения Виктория Чмилите-Нельсен.

На следующей неделе Литву посетит президент Украины Владимир Зеленский.