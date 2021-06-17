Г. Науседа отмечает месседж Д. Байдена В. Путину о «вредительской деятельности» в регионе

После состоявшейся в Женеве встречи президенты США и России утверждали, что на встрече преобладал «конструктивный» и «позитивный» тон, однако остались разногласия по поводу прав человека и кибернетической безопасности, а также по другим вопросам.

Это был первый визит Д. Байдена в Европу. Перед встречей с российским президентом он принял участие в саммитах G-7 и НАТО. Во время визита в Брюссель президент США отдельно встретился с главами Балтийских стран.

Представители Г. Науседы указали, что на этой четырехсторонней встрече, отвечая на высказанное странами Балтии беспокойство по поводу результатов предстоящей встречи в Женеве, американский президент заверил, что «союзников по НАТО будут защищать, а 5 статья Вашингтонского договора — священна».

«Он заверил страны Балтии, что никакие соглашения не могут заключаться и не будут заключаться за счет нашей безопасности», — указала Группа по вопросам коммуникации.