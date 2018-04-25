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TOP,Новости,Политика

Г.Науседа: отношения Литвы и Японии улучшаются, но потенциал еще не испльзован

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что экономическое сотрудничество Литвы и Японии улучшается, однако возможности в энергетическом, транспортном, финансовом секторах, в отраслях логистики, пищевой промышленности и наук о жизни еще не использованы.

«Япония уже сейчас является важнейшим партнером Литвы в Азии. Нас связывают общие ценности и тесные политические, экономические, культурные и исторические нити. Я рад, что в октябре у меня была возможность встретиться с премьером Шинзо Абэ, которому я благодарен за вклад в поощрение сотрудничества двух стран»,  – заявил глава государства в среду в Президентском дворце. 

Об этом он сказал, принимая японскую делегацию, прибывшую в Литву на торжества по случаю юбилея жизни и деятельности японского дипломата Туине Сигихары.

Японскую делегацию в Литве составляют около 200 гостей, прибывших специальным рейсом дружбы, инициированным почетным консулом Литвы, сообщила администрация президента. 

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В делегацию входят сын Т. Сугихары Нобуки и супругой Эсин, специальный советник премьер-министра Японии Синдзо Абэ — Исао Иима, посол Японии в Литве Широ Ямасаки, почетный консул Литвы в Фукуяме Шигехиро Комару, представители бизнеса.  

«Я не могу выразить всей любви, которую я получил от литовцев, когда этот год был объявлен годом Туине Сугихары. Я благодарю, и желаю Литве мира»,  – сказал Н. Сугихара.

Литовский президент выразил удовлетворение теплыми и близкими политическими и экономическими отношениями стран, которые особо активизировались после его визита в Японию, где он посетил церемонию инаугурации императора Нарухито. 

2020-ый год сейм Литвы провозгласил годом Т. Сугихары, поскольку отмечается 80-летие его деятельности в Каунасе и 120-летие рождения. 

Японский консул Т. Сугихара открыл консульство в Каунасе осенью  1939 года. Ему было поручено собирать материалы военной разведки о ситуации в регионе. 

Когда в Европе началась Вторая мировая война, тысячи евреев из этой страны начали искать убежища в Литве. Однако это относительное спокойствие длилось недолго, и они начали искать способы убежать от войны. 

Игнорируя строгие инструкции японского правительства, Т. Сугихара летом 1940 года выдал несколько тысяч транзитных виз. С их помощью тысячи евреев поездом через Сибирь добрались до Японии. По утверждению историков, благодаря Т. Сугихаре, 6 тыс. евреев избежали Холокоста. 

После войны Т. Сугихара был вынужден уйти в отставку с дипломатической службы и работал в различных торговых компаниях. 

  • Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis
  • Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis
  • Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis
  • Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis
  • Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

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