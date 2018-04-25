Г.Науседа: отношения Литвы и Японии улучшаются, но потенциал еще не испльзован

В делегацию входят сын Т. Сугихары Нобуки и супругой Эсин, специальный советник премьер-министра Японии Синдзо Абэ — Исао Иима, посол Японии в Литве Широ Ямасаки, почетный консул Литвы в Фукуяме Шигехиро Комару, представители бизнеса.

«Я не могу выразить всей любви, которую я получил от литовцев, когда этот год был объявлен годом Туине Сугихары. Я благодарю, и желаю Литве мира», – сказал Н. Сугихара.

Литовский президент выразил удовлетворение теплыми и близкими политическими и экономическими отношениями стран, которые особо активизировались после его визита в Японию, где он посетил церемонию инаугурации императора Нарухито.

2020-ый год сейм Литвы провозгласил годом Т. Сугихары, поскольку отмечается 80-летие его деятельности в Каунасе и 120-летие рождения.

Японский консул Т. Сугихара открыл консульство в Каунасе осенью 1939 года. Ему было поручено собирать материалы военной разведки о ситуации в регионе.

Когда в Европе началась Вторая мировая война, тысячи евреев из этой страны начали искать убежища в Литве. Однако это относительное спокойствие длилось недолго, и они начали искать способы убежать от войны.

Игнорируя строгие инструкции японского правительства, Т. Сугихара летом 1940 года выдал несколько тысяч транзитных виз. С их помощью тысячи евреев поездом через Сибирь добрались до Японии. По утверждению историков, благодаря Т. Сугихаре, 6 тыс. евреев избежали Холокоста.

После войны Т. Сугихара был вынужден уйти в отставку с дипломатической службы и работал в различных торговых компаниях.