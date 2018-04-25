Г. Науседа отправляется в Брюссель обсудить вопросы НАТО и ЕС

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

🔊 Воспроизвести

Президент Литвы Гитанас Науседа отправляется с двухнедельным визитом в Брюссель, где обсудит вопросы, связанные с Евросоюзом и НАТО.

Этот визит состоится на фоне смены глав ведомств ЕС и подготовки к декабрьскому саммиту НАТО в Лондоне.

«В ходе этого визита я обсужу с руководителями ЕС и НАТО актуальные для Литвы вопросы безопасности, глобальной политики, экономики, финансов, энергетики», – отметил в пресс-релизе накануне визита Г. Науседа.

В среду президент встретится с новым председателем Европарламента Давидом Сассоли и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

В четверг Г. Науседу примут завершающие сроки полномочий председатель Совета руководителей Европы и глава Еврокомиссии Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер, а также сменяющие их Шарль Милель и Урсула фон дер Ляйен.

На встречах с лидерами ЕС президент уделит основное внимание предстоящему многолетнему бюджету сообщества, энергетике, выходу Соединенного Королевства из ЕС. Также планируется обсудить вопросы Восточного партнерства и отношений с Россией.

С руководителем НАТО глава государства обсудит просьбы стран региона укрепить воздушную оборону, выделить прочие дополнительные мощности, представит планы Литвы по повышению финансирования обороны.

Это будет шестой зарубежный визит Г. Науседы, приступившего к президентским обязанностям почти два месяца назад.

Последние новости