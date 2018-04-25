Г.Науседа отступает от идеи подачи законопроекта по установке памятных досок

Однако Г.Науседа этот закон на осенней сессии так и не представил. Представители президента подтвердили, что на данный момент таких планов нет, и ожидается разработанный Министерством культуры проект закона об увековечении памятных мест и людей.

«Министерство культуры предприняло дальнейшие шаги по включению проекта закона об основах культурной политики и включило в него принципы увековечении памятных мест и людей. Новый закон планируется представить на весенней сессии Сейма», — сказал агентству BNS советник президента Антанас Манставичюс.

Разработанный Министерством культуры проект предусматривает, что министр культуры должен утверждать рекомендации, касающиеся по исторической памяти.

Законом также предусматривается, что государственные и муниципальные учреждения при принятии решения об увековечении исторической памяти о событии или человеке, должны оценивать их историческое значение, данные научных исследований, мнения соответствующих организаций и ассоциаций, а также оценивать, «не был ли человек в установленном правовыми актами порядке признан виновным в совершении военных преступлений или преступлений против человечности».

В июле прошлого года по указанию мэра Ремигиюса Шимашюса со стены библиотеки Академии наук им. Врублевских была снята мемориальная доска Йонасу Норейке-Генералу Ветра.

В сентябре представители общественности новую мемориальную доску опять установили на этой стене.

Мэр аргументировал свой поступок тем, что Й.Норейка, будучи начальником Шяуляйского уезда, подписывал письма о создании еврейского гетто и управлении еврейской собственностью, тем самым способствуя Холокосту, и по этим причинам город не имеет права в своём пространстве почяитать и возвеличивать такого человека», невзирая на его заслуги перед свободой Литвы.

Защитники мемориальной доски Норейки утверждают, что Й.Норейка позже в период войны был вовлечен в антинацистскую деятельность, был арестован гестапо и заключён в концлагерь Штуттхоф. Они также подчеркивают заслуги Норейки в антисоветском подполье, когда он со своими соратниками активно готовился к восстанию.

Й.Норейка был арестован в марте 1946 года, а в следующем году был расстрелян советскими оккупационными властями.