Г. Науседа ожидает более активной реакции ЕС на попытки России переписать историю

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Литовский президент Гитанас Науседа намерен добиваться более активной реакции институций Евросоюза (ЕС) на попытки России исказить историю, умаляя масштабы советских преступлений.

Прибывший на саммит ЕС глава государства сказал, что поднимет этот вопрос на заседании Европейского совета. По словам президента, России следует направить четкую весть, что поведение Москвы неприемлемо и скажется на отношениях ЕС и России.

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

По словам Г. Науседы, проводимая Россией политика исторической памяти в последнее время «приобретает все более агрессивные формы», а свидетельствуют об этом попытки оправдать советско-нацистский пакт Молотова-Риббентропа накануне Второй мировой войны и конституционные поправки в защиту «исторической правды».

«Мы должны реагировать. Институции ЕС должны проводить более проактивную политику, чтобы объяснить партнерам в России, что мы не может мириться с такими попытками, а такая политика повлияет на отношения ЕС и России», — сказал Г. Науседа.

В парламенте России рассматривается законопроект с целью отозвать принятое тридцать лет назад, в 1989 году, Съездом народных депутатов СССР решение о признании тайных протоколов пакта Молотова-Риббентропа юридически необоснованными и недействительными.

Президент России Владимир Путин также недавно обнародовал статью, в которой оправдывал оккупацию Советским Союзом стран Балтии.