Г. Науседа ожидает свободной торговли ЕС и Великобритании и тесных связей по безопасности

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

Находящийся в Брюсселе президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что он надеется на то, что после выхода Великобритании из Евросоюза (ЕС) между этой страной и ЕС сохранятся тесные связи в вопросах внешней политики и политики безопасности, а взаимная торговля будет максимально свободной.

После саммита стран ЕС в пятницу Г. Науседа сказал журналистам, что сохранение тесных связей актуально для Литвы, «которая особенно интересуется вопросами партнерства с восточными странами и вопросами отношений с Россией».

«Но это далеко не все, потому что сейчас и Китай, и Турция, и региональная ситуация… ЕС справляется с серьезными вызовами и надеется, что Соединенное Королевство даже после выхода из ЕС останется действительно близким партнером с похожим мышлением», – сказал президент Литвы.

Европейский совет договорился о «дорожной карте» на предстоящих переговорах ЕС с Великобританией о взаимных отношениях после «Брексита».

Эти переговоры должны начаться после намеченного на конец января следующего года выхода Великобритании из ЕС.

Убедительная победа консерваторов Бориса Джонсона на выборах в британский парламент в четверг укрепила надежды на то, что страна выйдет из ЕС после утверждения условий договора о «Брексите».

Согласовать новый договор о будущих отношениях ЕС и Великобритании нужно до конца 2020 года. Важная часть документа будет связана с взаимной торговлей.

Г. Науседа выразил надежду, что переговорщикам удастся договориться о максимально либеральных условиях торговли, так как это является «и интересом Великобритании, и нашим интересом».

Посол Литвы в ЕС Йовита Нелюпшене предупредила, что переговоры о торговых связях обычно затягиваются более чем на 11 месяцев.

«Достижение договоренностей о торговле обычно занимает несколько лет, если даже не более десяти лет, но британцы – действительно близкие партнеры, так что это соглашение о торговле, вероятно, станет возможным», – сказала дипломат.

«Беда та, что мы хотим тесных отношений, хотим сотрудничать и торговать с британцами на равноценных условиях. Это значит, что мы надеемся, что они откроют свой рынок и что мы на точно таких же условиях сможет открыть свой рынок», – добавила она.

По словам посла, достигнуть этого будет непросто, потому что британский премьер перед выборами сказал, что ему достаточно простого соглашения о торговле.

Соединенное Королевство приняло решение о выходе из ЕС на референдуме в 2016 году.