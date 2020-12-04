Г. Науседа ожидал бы от Г. Ландсбергиса преемственности внешней политики

«Президент надеется, что назначенный министр будет продолжать построенный на основе широкого консенсуса внешнеполитический курс», — добавил он.

А. Бубнялис сказал это после встречи президента и кандидата в министры иностранных дел, лидера консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса.

«Беседа была некороткой и исключительно обстоятельной», — прокомментировал А. Бубнялис.

Г. Ландсбергис сказал, что они с президентом обсудили «приоритеты, сотрудничество и общее видение».

«Я оцениваю беседу как очень хорошую (…) Я не заметил никакого расхождения мнений», — сказал лидер консерваторов.

По его словам, внешняя политика Литвы 30 лет строилась на партийном и межинституциональном консенсусе.

«Это значит, что у министра иностранных дел, президента или даже у парламентского большинства не было отдельной внешней политики. Она согласовывалась. То, как у нас сейчас результат во внешней политике — последствие этого консенсуса. По моему глубокому убеждению, это обязательно следует продолжать», — сказал Г. Ландсбергис.