Г.Науседа: Память первого главы государства должна быть должным образом увековечена

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

🔊 Воспроизвести

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что память о первом президенте страны Антанасе Сметоне должна быть должным образом увековечена и в Вильнюсе.

«В Вильнюсе многое должно быть увековечено. Как вы знаете, для Витиса места не нашлось, не нашли места и для А.Сметоны, но я не могу сказать, что всё так плохо, потому что появился отличный памятник Йонасу Басанавичюсу. Я полагаю, что это была отличная инициатива, и в день своей инаугурации в качестве первого визита я выбрал именно это: встать и почтить память нашего патриарха у его памятника», — сказал президент.

«Я верю, что все ещё впереди, и этих значимых знаков и символов памяти будет оставлено гораздо больше. Это — обязательство нашего поколения», — добавил он.

Нынешний глава государства в минувшую субботу принял участие в открытии памятника Антанасу Сметоне в его родном городе Ужуленис Укмергского района. Его открытие было приурочено к 145-летию со дня рождения первого президента Литвы.

«Я не ожидал, что будет так много людей. На самом деле это показывает, насколько велик интерес к этой исторической личности, насколько велик интерес к тому событию, которое мы празднуем сегодня. Для меня, как девятого президента, это своего рода символическое событие, потому что президент Сметона открыл эту галерею и открыл путь движению нашего государства вперёд», — заявил Г.Науседа.

Новый памятник А.Сметоне — один из немногих в Литве. Памятник А.Сметоне установлен также во дворике исторической президентуры в Каунасе.

Сейм объявил 2019 год Годом А.Сметоны.

Объединяющая представителей науки, искусства, культуры и политики Ассоциация «Память нашей нации» в прошлом году обратилась к руководству страны и Вильнюса с призывом соорудить в столице памятник А.Сметоне, но решения пока нет.

А.Сметона занимал пост президента Литвы в 1919-1920 и 1926-1940 годах. Он погиб в Соёдиненных Штатах Америки в 1944 году в результате пожара в его доме.

В Литве его приход к власти с помощью переворота и бегство из Литвы перед лицом советской оккупации иногда вызывают споры.

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

Читать также