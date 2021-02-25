Г. Науседа: паспорт о прививке могли бы получить и имеющие иммунитет

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Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что Литва поддерживает идею европейского прививочного сертификата, и намерен добиваться, чтобы этот документ распространялся и на тех, кто не прививался, но имеет иммунитет к COVID-19.

«Я намерен активно участвовать в дискуссии о европейском прививочном сертификате. По этому вопросу мы в Литве пришли к единому мнению, что мы поддерживаем идею сертификата, мало того, мы готовы дискутировать о том, что понятие сертификата должно быть расширено и охватывать не только саму прививку, ее факт, но и сформирование иммунитета», — сказал Г. Науседа.