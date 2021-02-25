Г. Науседа: паспорт о прививке могли бы получить и имеющие иммунитет

Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что Литва поддерживает идею европейского прививочного сертификата, и намерен добиваться, чтобы этот документ распространялся и на тех, кто не прививался, но имеет иммунитет к COVID-19.
«Я намерен активно участвовать в дискуссии о европейском прививочном сертификате. По этому вопросу мы в Литве пришли к единому мнению, что мы поддерживаем идею сертификата, мало того, мы готовы дискутировать о том, что понятие сертификата должно быть расширено и охватывать не только саму прививку, ее факт, но и сформирование иммунитета», — сказал Г. Науседа.
Глава государства подчеркивает, что «было бы оптимально», если бы такой документ одинаково признавался бы во всем Евросоюзе (ЕС).
Прививочный паспорт или документ об иммунитете для привитых от коронавируса и переболевших этой болезнью в Европе рассматривается как документ, который мог бы давать определенные привилегии, например, путешествующим, желающим посетить мероприятия и пр.
Представители Экспертного совета при президенте подчеркивают, что такой документ должны получать и привитые, и все остальные, у кого есть иммунитет к COVID-19.
Премьер Ингрида Шимоните говорит, что в связи с дискуссиями на уровне ЕС Литва самостоятельно не станет спешить с введением такого новшества, пока не привит достаточный процент населения.