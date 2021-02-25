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Г. Науседа: паспорт о прививке могли бы получить и имеющие иммунитет

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что Литва поддерживает идею европейского прививочного сертификата, и намерен добиваться, чтобы этот документ распространялся и на тех, кто не прививался, но имеет иммунитет к COVID-19.

«Я намерен активно участвовать в дискуссии о европейском прививочном сертификате. По этому вопросу мы в Литве пришли к единому мнению, что мы поддерживаем идею сертификата, мало того, мы готовы дискутировать о том, что понятие сертификата должно быть расширено и охватывать не только саму прививку, ее факт, но и сформирование иммунитета», — сказал Г. Науседа. 

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Глава государства подчеркивает, что «было бы оптимально», если бы такой документ одинаково признавался бы во всем Евросоюзе (ЕС). 

Прививочный паспорт или документ об иммунитете для привитых от коронавируса и переболевших этой болезнью в Европе рассматривается как документ, который мог бы давать определенные привилегии, например, путешествующим, желающим посетить мероприятия и пр. 

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Представители Экспертного совета при президенте подчеркивают, что такой документ должны получать и привитые, и все остальные, у кого есть иммунитет к  COVID-19.

Премьер Ингрида Шимоните говорит, что в связи с дискуссиями на уровне ЕС Литва самостоятельно не станет спешить с введением такого новшества, пока не привит достаточный процент населения. 

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