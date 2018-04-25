Г. Науседа: первая задача правительства – контроль над COVID-19

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

В четверг, представляя в сейме Литвы кандидата в премьеры Ингриду Шимоните, президент страны Гитанас Науседа акцентировал, что первой и неотложной задачей нового правительства будет контроль над коронавирусом.

«Сегодня на нас ложится неотложная задача — общими усилиями взять под контроль распространение инфекции COVID-19. Мы обязаны работать вместе, чтобы сократить негативные последствия пандемии для системы здравоохранения и экономики, а также для культуры и прочих наиболее пострадавших секторов», – сказал глава правительства.

«Это будет первой задачей нового правительства, однако мы должны смотреть и в дальнейшее будущее Литовского государства», – добавил он.