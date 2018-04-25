Г. Науседа: первая задача правительства – контроль над COVID-19

В четверг, представляя в сейме Литвы кандидата в премьеры Ингриду Шимоните, президент страны Гитанас Науседа акцентировал, что первой и неотложной задачей нового правительства будет контроль над коронавирусом.
«Сегодня на нас ложится неотложная задача — общими усилиями взять под контроль распространение инфекции COVID-19. Мы обязаны работать вместе, чтобы сократить негативные последствия пандемии для системы здравоохранения и экономики, а также для культуры и прочих наиболее пострадавших секторов», – сказал глава правительства.
«Это будет первой задачей нового правительства, однако мы должны смотреть и в дальнейшее будущее Литовского государства», – добавил он.
Г. Науседа также сказал, что будущая власть должна добиваться большей социальной справедливости – обеспечивать достаточное финансирование общественных услуг, отменить несправедливые налоговые льготы, сократить неравенство в доходах, повысить финансовую самостоятельность самоуправлений.
«Долгосрочное процветание страны должно основываться на сильных основаниях – последовательно повышать финансирование обороны, активную внешнюю политику, укреплять энергетическую независимость, уважение к верховенству права», – сказал он.
Президент упомянул, что также хотел бы внимания нового правительства к созданию «зеленой Литвы», к инновациям, призвал повышать финансирование научных исследований, добиваться национального соглашения по образованию.
«Я убежден, что кандидат в премьер-министры Ингрида Шимоните, будучи опытным политиком, выпавшие стране вызовы и готова отвечать на них ответственно и компетентно», – сказал Г. Науседа.
Кандидатуру непартийной И. Шимоните на пост премьера предлагает правоцентристская коалиция, в которую входят консерваторы, либералы и Партия свободы. У них в сейме 74 мандата из 141.