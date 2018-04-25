default image
Спустя 20 лет: Сербия и Косово запустят железнодорожное сообщение

Подробнее...
default image
Intermedix останавливает деятельность в Литве, уволит еще 300 человек

Подробнее...
default image
Представлен рейтинг стран по военным расходам

Подробнее...
default image
Решение проблем Orlen помогло литовско-польским отношениям, признает Г. Науседа

Подробнее...
default image
Обнаружен еще один оригинальный экземпляр декларации 16 февраля 1949 года

Подробнее...
default image
Число больных коронавирусом превысило 64 000 человек

Подробнее...
default image
В России ответили США на новые санкции

Подробнее...
default image
Г.Науседа: первые серьезные шаги в переговорах по вопросам политики сплочения и прямых выплат фермерам

Подробнее...
default image
Save the Children: более 415 млн детей живут в зоне военных конфликтов

Подробнее...
default image
28 февраля Вильнюсское самоуправление приглашает писать Национальный диктант

Подробнее...
default image
В Пакистане жениха едва не линчевали прямо на свадьбе

Подробнее...
default image
Новый блок электростанции в Электренай действует на полную мощность

Подробнее...
default image
В Индонезии закрыли "самый жестокий цирк в мире"

Подробнее...
default image
Погрузки в порту были меньше из-за спада контейнерного потока

Подробнее...
default image
Не хочешь реновировать – плати? с 1 января 2020 года действует модель - «малая реновация»

Подробнее...
default image
Борьба за европейские финансы: дуэль аргументов

Подробнее...
default image
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Подробнее...
default image
Какой вред, нанесенный здоровью, будет возмещаться?

Подробнее...
default image
Город Свободы Вильнюс приглашает на мероприятия, посвящённые 16 февраля

Подробнее...
default image
В.Путин и В.Зеленский обсудили подготовку к следующей встрече лидеров "нормандской четверки"

Подробнее...
TOP,Агроновости,Новости,Политика,Экономика

Г.Науседа: первые серьезные шаги в переговорах по вопросам политики сплочения и прямых выплат фермерам

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

Состоялся рабочий ужин Президента Литовской Республики Гитанаса Науседы с Председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которого обсуждался проект многолетнего бюджета Европейского союза.

Глава государства подчеркнул позицию Литвы в отношении планов финансирования в рамках политики сплочения и ожидания Литвы, связанные с выравниванием прямых выплат нашим фермерам до среднего показателя по ЕС.

«Литва готова внести свой вклад в реализацию стратегической повестки дня Европейского союза, уделяя особое внимание борьбе с изменением климата и развитию инноваций. Эти приоритеты крайне важны и для нашей страны с точки зрения воплощения модели государства всеобщего благосостояния. Однако реализация высоких планов требует устойчивого финансирования не только новых приоритетов ЕС, таких как борьба с изменением климата и развитие инноваций, но и политики сплочения Евросоюза, а также требует выравнивания прямых выплат фермерам до среднего по ЕС уровня», — сказал Президент после встречи.

Глава страны также отметил, что он надеется на выполнение Евросоюзом своих обязательств, связанных с выделением соответствующих средств для финансирования работ по выводу из эксплуатации Игналинской АЭС и эффективного функционирования Калининградской специальной транзитной схемы.

реклама

Стороны также обсудили принципы формирования переходного фонда ЕС, нюансы распределения средств в рамках программы «Горизонт», вопросы охраны границ ЕС и европейской политики соседства.

Гитанас Науседа отметил, что встреча с Председателем Европейского совета Шарлем Мишелем была конструктивной, деловой и позитивной. «Нас услышали, руководство ЕС понимает актуальные для Литвы вопросы, тем не менее мы должны понимать, что в обсуждении бюджета участвуют 27 стран, поэтому нас ждет огромная работа по переговорам не только 20-21 февраля, но и на других заседаниях Европейского совета», — сказал Президент.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель проводит встречи с главами стран – членов ЕС, чтобы выслушать их ожидания и предложения по многолетнему бюджету.

Информация Президентуры. Группа по вопросам коммуникации

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600