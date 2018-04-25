Г.Науседа: первые серьезные шаги в переговорах по вопросам политики сплочения и прямых выплат фермерам

Состоялся рабочий ужин Президента Литовской Республики Гитанаса Науседы с Председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которого обсуждался проект многолетнего бюджета Европейского союза.
Глава государства подчеркнул позицию Литвы в отношении планов финансирования в рамках политики сплочения и ожидания Литвы, связанные с выравниванием прямых выплат нашим фермерам до среднего показателя по ЕС.
«Литва готова внести свой вклад в реализацию стратегической повестки дня Европейского союза, уделяя особое внимание борьбе с изменением климата и развитию инноваций. Эти приоритеты крайне важны и для нашей страны с точки зрения воплощения модели государства всеобщего благосостояния. Однако реализация высоких планов требует устойчивого финансирования не только новых приоритетов ЕС, таких как борьба с изменением климата и развитие инноваций, но и политики сплочения Евросоюза, а также требует выравнивания прямых выплат фермерам до среднего по ЕС уровня», — сказал Президент после встречи.
Глава страны также отметил, что он надеется на выполнение Евросоюзом своих обязательств, связанных с выделением соответствующих средств для финансирования работ по выводу из эксплуатации Игналинской АЭС и эффективного функционирования Калининградской специальной транзитной схемы.
Стороны также обсудили принципы формирования переходного фонда ЕС, нюансы распределения средств в рамках программы «Горизонт», вопросы охраны границ ЕС и европейской политики соседства.
Гитанас Науседа отметил, что встреча с Председателем Европейского совета Шарлем Мишелем была конструктивной, деловой и позитивной. «Нас услышали, руководство ЕС понимает актуальные для Литвы вопросы, тем не менее мы должны понимать, что в обсуждении бюджета участвуют 27 стран, поэтому нас ждет огромная работа по переговорам не только 20-21 февраля, но и на других заседаниях Европейского совета», — сказал Президент.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель проводит встречи с главами стран – членов ЕС, чтобы выслушать их ожидания и предложения по многолетнему бюджету.
Информация Президентуры. Группа по вопросам коммуникации
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