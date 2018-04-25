Г.Науседа: первые серьезные шаги в переговорах по вопросам политики сплочения и прямых выплат фермерам

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

Состоялся рабочий ужин Президента Литовской Республики Гитанаса Науседы с Председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которого обсуждался проект многолетнего бюджета Европейского союза.

Глава государства подчеркнул позицию Литвы в отношении планов финансирования в рамках политики сплочения и ожидания Литвы, связанные с выравниванием прямых выплат нашим фермерам до среднего показателя по ЕС.

«Литва готова внести свой вклад в реализацию стратегической повестки дня Европейского союза, уделяя особое внимание борьбе с изменением климата и развитию инноваций. Эти приоритеты крайне важны и для нашей страны с точки зрения воплощения модели государства всеобщего благосостояния. Однако реализация высоких планов требует устойчивого финансирования не только новых приоритетов ЕС, таких как борьба с изменением климата и развитие инноваций, но и политики сплочения Евросоюза, а также требует выравнивания прямых выплат фермерам до среднего по ЕС уровня», — сказал Президент после встречи.

Глава страны также отметил, что он надеется на выполнение Евросоюзом своих обязательств, связанных с выделением соответствующих средств для финансирования работ по выводу из эксплуатации Игналинской АЭС и эффективного функционирования Калининградской специальной транзитной схемы.