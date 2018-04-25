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Г. Науседа: план восстановления экономики ЕС должен быть соразмерен масштабу кризиса

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

План восстановления экономики Европы должен быть соразмерен масштабу вызванного COVID-19 кризиса, а финансовая помощь Евросоюза (ЕС) должны быть доступна незамедлительно, говорит литовский президент Гитанас Науседа.

Он сформулировал эту позицию в четверг на посвященной этому вопросу конференции Европейского совета, сообщило президентское ведомство.

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

В четверг в режиме видеосвязи председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель представили главам стран ЕС предложения в рамках плана восстановления экономики Европы и многолетней финансовой программы, с которыми руководители государств могут ознакомиться с 20 апреля.

Рассчитанная на семь лет многолетняя финансовая программа вместе с новым планом восстановления экономики Европы, как отмечает офис президента, должны стать «планом Маршалла» для ЕС, чтобы восстановить функционирование внутреннего рынка и гарантировать восстановление экономики после окончания кризиса из-за COVID-19.

«Президент Литвы отметил, что план восстановления экономики Европы должен быть соразмерным масштабу кризиса, а средства поддержки – доступны незамедлительно. Глава страны подчеркнул необходимость обеспечения для всех государств-членов эффективной и быстрой доступности финансовых инструментов ЕС и предусмотренной финансовой помощи», — говорится в сообщении президентского ведомства.

Г. Науседа подчеркнул, что обсуждение предлагаемого нового инструмента – Европейского фонда восстановления – должно проходить одновременно с обсуждением многолетней финансовой программы. Президент выступил за увеличение финансирования политики сплочения, которая играет важную роль в укреплении систем здравоохранения и социальной защиты стран-членов, развития систем образования и бизнеса, а также за увеличение финансирования сельскохозяйственной политики и обеспечение равных конкурентных условий для всех фермеров ЕС.

Президент также призвал лидеров ЕС усилить внимание борьбе с дезинформацией и активно содействовать борьбе с пандемией в третьих странах, особенно в странах-участницах программы ЕС «Восточное партнерство», для которых европейская поддержка в настоящее время очень важна.

В ходе онлайн-саммита ЕС глава государства призвал уделить особое внимание и направить усилия на ускорение процесса закупок медицинского оборудования в ЕС, решение вопросов транзита товаров между странами-членами с целью обеспечения бесперебойного и эффективного транзита грузов.

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