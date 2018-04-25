Г. Науседа по телефону поздравил избранного президента Молдовы М. Санду

Президент Гитанас Науседа в понедельник по телефону поздравил избранного президента Молдовы Майю Санду, сообщили из администрации президента.
Глава страны пожелал ей удачи в исполнении ответственной, доверенной народом должности, а народ Молдовы поздравил с участием в демократических и открытых выборах.
«Граждане Молдовы приняли важное решение — результаты этих выборов указывают на желание стремиться к переменам в своей стране», — заявил Г. Науседа.
По его словам, один из основных приоритетов для будущей главы Молдовы — реформа правоохранительного сектора и борьба с коррупцией.
Г. Науседа также пожелал М. Санду не останавливаться на пути реформ и в дальнейшем стремиться к евроинтеграции.
«Он уверил, что Литва готова поделиться лучшим опытом и последовательно поддерживать Молдову на этом пути», — говорится в пресс-релизе администрации президента.
В ходе разговора президент подчеркнул, что на пути к свободе литовцы и молдаване поддерживали друг друга, а Литва будет благодарна за том, что Молдова признала независимость Литвы 30 лет тому назад.