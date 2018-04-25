Г. Науседа побеседовал по телефону со С. Тихановской – советник

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Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник побеседовал по телефону с приехавшей в Литву кандидатом белорусской оппозиции на выборах президента Светланой Тихановской, справился о ее самочувствии и планах на ближайшее будущее, сообщил BNS пресс-секретарь президента.

По словам Антанаса Бубнялиса, в ходе беседы она поблагодарила Литву за поддержку и внимание.

С. Тихановская приехала в Литву с детьми во вторник утром.

Тихановская была вынуждена покинуть страну из-за давления.

Тихановская в понедельник отказалась признать победу президента Беларуси Александра Лукашенко на президентских выборах. Она объявила себя победительницей выборов и призвала его передать власть.

37-летняя Тихановская, учитель английского языка, решила баллотироваться на президентских выборах после ареста ее мужа, популярного блогера Сергея Тихановского. В случае победы она пообещала провести новые свободные выборы.