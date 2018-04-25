Г.Науседа поблагодарил Италию за вклад в обеспечение безопасности Балтийских стран

По словам главы Литвы, об одинаковом подходе к угрозам также свидетельствует участие Италии в укреплении безопасности Балтийских стран. Участие итальянских военных в боевой группе усиленного передового присутствия НАТО и запланированная в 2020 году миссия по патрулированию воздушного пространства в Литве являются конкретными доказательствами приверженности Италии своим союзникам и обеспечению стабильности в регионе.

На встрече Гитанас Науседа подчеркнул, что мы понимаем угрозы, с которыми сталкивается Италия. Литва, со своей стороны, вносит вклад в работу Хаба для юга при Командовании ОВС НАТО в Неаполе, тем самым усиливая общий ответ Альянса на терроризм, помогая обеспечить стабильность в соседних странах на юге.

Гитанас Науседа отметил, что Литву и Италию объединяет тесное сотрудничество в области предпринимательства, науки, академического обмена и культуры. Италия является важным торговым партнером Литвы: в прошлом году эта страна заняла восьмое место по объему товарооборота. Экспорт из Литвы в Италию постоянно растет, произведенные в Литве продукты питания ценятся и находят своего покупателя в Италии. Президент пригласил Серджо Маттареллу вместе участвовать в Итальянско-Литовских деловых форумах, активно их патронировать, содействовать развитию контактов между деловыми кругами.

Важное политико-экономическое двустороннее сотрудничество дополняется культурным и общественным диалогом между Литвой и Италией. В этом году литовские деятели искусства стали обладателями «Золотого льва» – на Венецианской бьеннале они представили современную оперу «Солнце и море».

Информация пресс-службы Президентуры