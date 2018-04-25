  • Началась подписка на 2020 год!
default image
Меркель считает, что уравнять восток и запад ФРГ удастся не менее чем через полвека

Подробнее...
default image
После установки новых контейнеров в Висагинасе чище не стало

Подробнее...
default image
Наводнение в Британии: стихия ударила по центральным районам

Подробнее...
default image
Вице-министр финансов М.Тускене станет советником У. фон дер Ляйен

Подробнее...
default image
Г.Науседа поблагодарил Италию за вклад в обеспечение безопасности Балтийских стран

Подробнее...
default image
В Бельгии формально арестовали двоих каталонских сепаратистов

Подробнее...
default image
Северный поток-2: Польша объявит о наивысшем штрафе в истории

Подробнее...
default image
Western Union в Литве планирует создать 300 рабочих мест

Подробнее...
default image
Президент: Папа Римский молится за единство и благополучие нашей страны

Подробнее...
default image
Еврокомиссия вводит экстренные меры против вредителей

Подробнее...
default image
Трамп захотел на парад 9 мая в Москву

Подробнее...
default image
Литовцы и поляки согласовали церемонию перезахоронения останков участников восстания

Подробнее...
default image
Г.Науседа обещает не вмешиваться в дело Н.Венцкене

Подробнее...
default image
Владимир Зеленский: Украина - это алмаз, требующий огранки

Подробнее...
default image
Белорусам придется декларировать ввоз средств для стирки

Подробнее...
default image
М. Бартушка: объемы транзитных грузов сокращаются

Подробнее...
default image
Прокуратура: предварительное расследование действий Венцкене завершено

Подробнее...
default image
Более половины населения Земли подключено к интернету

Подробнее...
default image
Суд разрешил арестовать Н.Венцкене на два месяца

Подробнее...
default image
Мужчина случайно купил по дешевке тысячу кур и был шокирован

Подробнее...
TOP,Визиты,Новости,Политика

Г.Науседа поблагодарил Италию за вклад в обеспечение безопасности Балтийских стран

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа, находящийся с рабочим визитом в Итальянской Республике, встретился с Президентом этой страны Серджо Маттареллой.

Главы государств обсудили вопросы литовско-итальянских отношений в области политики, экономики и культуры, сотрудничество в рамках трансатлантических организаций и вопросы безопасности.

«Сотрудничество между Литвой и Италией на двустороннем и международном уровнях неуклонно укрепляется. Мы высоко ценим активно развивающиеся политические, экономические и культурные связи между нашими странами, мы являемся надежными союзниками в Европейском союзе и НАТО. У нас похожие позиции по современным  геополитическим вызовам, с которыми в последнее время сталкивается Европейский союз. Усилия и пример Италии в развитии европейских идеалов, а также ее последовательный вклад в обеспечение обороноспособности нашего региона являются крайне важными», — сказал Гитанас Науседа.

афиша

По словам главы Литвы, об одинаковом подходе к угрозам также свидетельствует участие Италии в укреплении безопасности Балтийских стран. Участие итальянских военных в боевой группе усиленного передового присутствия НАТО и запланированная в 2020 году миссия по патрулированию воздушного пространства в Литве являются конкретными доказательствами приверженности Италии своим союзникам и обеспечению стабильности в регионе.

На встрече Гитанас Науседа подчеркнул, что мы понимаем угрозы, с которыми сталкивается Италия. Литва, со своей стороны, вносит вклад в работу Хаба для юга при Командовании ОВС НАТО в Неаполе, тем самым усиливая общий ответ Альянса на терроризм, помогая обеспечить стабильность в соседних странах на юге.

Гитанас Науседа отметил, что Литву и Италию объединяет тесное сотрудничество в области предпринимательства, науки, академического обмена и культуры. Италия является важным торговым партнером Литвы: в прошлом году эта страна заняла восьмое место по объему товарооборота. Экспорт из Литвы в Италию постоянно растет, произведенные в Литве продукты питания ценятся и находят своего покупателя в Италии. Президент пригласил Серджо Маттареллу вместе участвовать в Итальянско-Литовских деловых форумах, активно их патронировать, содействовать развитию контактов между деловыми кругами.

Важное политико-экономическое двустороннее сотрудничество дополняется культурным и общественным диалогом между Литвой и Италией. В этом году литовские деятели искусства стали обладателями «Золотого льва» – на Венецианской бьеннале они представили современную оперу «Солнце и море».

Информация пресс-службы Президентуры

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600