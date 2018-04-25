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Г.Науседа подписал поправки об ограничениях для электроэнергии с БелАЭС

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Г.Науседа подписал поправки об ограничениях для электроэнергии с БелАЭС

  • Фото из открытых интернет-источников

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал предложенные им и принятые парламентом изменения в законах, которые предусматривают дополнительные меры по предотвращению попадания в Литву электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, сообщило президентское ведомство.

По словам Г. Науседы, поправки предоставят государственным ведомствам дополнительные рычаги для защиты от продажи в Литве электроэнергии, выработанной на небезопасных АЭС.

«Мы вместе с ответственными ведомствами будем наблюдать за ситуацией на рынке электроэнергии и будем готовы внести дополнительные предложения, если такие понадобятся, для защиты интересов Литовского государства и жителей Литвы», – сказал для пресс-релиза Г. Науседа.

Как сообщается, президент также будет добиваться ускорения синхронизации энергосетей с сетями Западной Европы, а вопрос об отказе от покупки электричества со строящейся в Беларуси БелАЭС он будет постоянно поднимать на двусторонних и многосторонних встречах с лидерами государств-членов Евросоюза (ЕС) и стран-партнеров.

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Как утверждает президентское ведомство, на состоявшемся 12-13 декабря в Брюсселе саммите ЕС было закреплено требование о том, что все развиваемые третьими странами по соседству с ЕС проекты соответствовали международным стандартам охраны окружающей среды и безопасности.

В соответствии с изменениями в четырех законах, после ввода БелАЭС в эксплуатацию предприятия не получат разрешения на импорт электроэнергии с нее, кроме того, если правительственная комиссия по проверке сделок стратегических предприятий установит, что импортер представляет угрозы для безопасности страны, будет остановлена его лицензия.

Поправки вступят в силу с января 2020 года.

Сейм в июне 2017 года законодательно закрепил, что БелАЭС является небезопасной и представляет угрозу для нацбезопасности Литвы, а также для окружающей среды и общественного здоровья. Правительство позже утвердило план, как блокировать импорт электроэнергии с БелАЭС.

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