Г.Науседа подписал поправки об ограничениях для электроэнергии с БелАЭС

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Президент Литвы Гитанас Науседа подписал предложенные им и принятые парламентом изменения в законах, которые предусматривают дополнительные меры по предотвращению попадания в Литву электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, сообщило президентское ведомство.

По словам Г. Науседы, поправки предоставят государственным ведомствам дополнительные рычаги для защиты от продажи в Литве электроэнергии, выработанной на небезопасных АЭС.

«Мы вместе с ответственными ведомствами будем наблюдать за ситуацией на рынке электроэнергии и будем готовы внести дополнительные предложения, если такие понадобятся, для защиты интересов Литовского государства и жителей Литвы», – сказал для пресс-релиза Г. Науседа.

Как сообщается, президент также будет добиваться ускорения синхронизации энергосетей с сетями Западной Европы, а вопрос об отказе от покупки электричества со строящейся в Беларуси БелАЭС он будет постоянно поднимать на двусторонних и многосторонних встречах с лидерами государств-членов Евросоюза (ЕС) и стран-партнеров.