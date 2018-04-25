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Г.Науседа подписал поправки, ужесточающие наказания за нарушения карантина

Nuotraukа lrp.lt

Литовский президент Гитанас Науседа подписал поправки к Кодексу административных правонарушений, которые увеличивают штрафы за нарушения правил карантина и расширяют круг ведомств, назначающих штрафы.

Это подтвердил BNS представитель президента по связям с общественностью Антанас Бубнялис. 

Согласно принятому закону, штрафы для физических лиц за нарушение правил составят от 500 до 1500 евро, штрафы предприятиям –  от 1500 до  6000 евро, а полиция, военная полиция, Служба общественного порядка и пограничники получили право составления протоколов нарушений. 

До этого штрафы для физических лиц составляли до 140 евро, а для предприятий – до 600 евро, а наказывать штрафами могли только специалисты здравоохранения.

Карантин в Литве введен 16 марта, с тем, чтобы замедлить распространение коронавируса в стране он будет продолжаться минимум до 13 апреля. 

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