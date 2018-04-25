Г.Науседа подписал закон о соцпредприятиях, предложил механизм мониторинга

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В среду президент Литвы Гитанас Науседа подписал закон о социальных предприятиях, однако одновременно выдвинул предложение дополнить его механизмом мониторинга.

Глава государства считает, что закон несовершенен, однако является шагом вперед в решении вопросов трудоустройства людей с недугами, заявил BNS представитель президента по связям с прессой Антарас Бубнялис.

«Новый закон о социальных предприятиях, принятый в сейме, несовершенен, однако президент его подписал, считая, что это является шагом вперед в решении вопросов равноправия трудоустройства людей с недугами и совершенствования системы занятости. Президент стремится к тому, чтобы был сделан шаг, и закон начал действовать», – сказал А. Бубнялис.

По его словам, глава государства, подписавший закон, предложил установить обязанность для ответственных органов наблюдать и оценивать целесообразность работы социальных предприятий, их эффективность, прямую или косвенную выгоду принятого закона.

Сейм утвердил новые правила работы социальных предприятий в сентябре, однако новый закон критиковали как представители социальных предприятий, так и инвалиды.

Инициаторы считают, что в новом законе больше предохранителей в вопросах прибыли, количества работников с недугами, сроков сохранения рабочего места, которые не позволяют социальным предприятиям обогащаться за счет инвалидов.

Некоторые представители организаций людей с недугами считают, что предпосылки для злоупотреблений сохраняются, поскольку государственная финансовая помощь выделяется, и далее будет выделяться, не самим людям с недугами, а предприятиям.

Представители компаний, в свою очередь, считают, что ограничения, связанные с прибыль, могут вынудить их закрыться.

Сейчас на социальных предприятиях работают около 7 тыс. людей с недугами. Государство в год выделяет на создание и сохранение рабочих мест для инвалидов около 30 млн евро. 40 тыс. людей с недугами работают на других предприятиях.