Г. Науседа пока не видит оснований для активации 4-ой статьи НАТО

Фото lrp.lt/Робертаса Дачкуса

Литовский президент Гитанас Науседа во вторник заявил, что пока не видит оснований для активации из-за ситуации на границе с Беларусью 4-ой статьи НАТО, предусматривающей консультации с партнерами по Альянсу относительно угрозы безопасности.

«Четвертая статья НАТО – средство крайнего действия и силы, и мы обязательно оставляем ее в арсенале на тот случай, если появится основание серьезно говорить об активации четвертой статьи», – сказал Г. Науседа журналистам после встречи с премьер-министром Ингридой Шимоните.

4-я статья НАТО предусматривает, что страны Альянса начинают консультации между собой, если, по мнению какой-то из них, возникает угроза территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой страны-члена.

Воспользоваться этой статьей для консультаций с партнерами по Альянсу в понедельник предложил лидер польской оппозиции Дональд Туск.

Г. Науседа предложил «со всей открытостью» обсудить все санкции для Беларуси. По его словам, санкции не должны быть такими, «которые никак не повлияли бы на режим» или такими, чтобы их «игнорировали».