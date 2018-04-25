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Г. Науседа: поправки к Закону о разведке подготовлены хорошо и повысят безопасность

  • Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что резонансные поправки к Закону о разведке подготовлены хорошо и призваны повысить безопасность страны.

«Закон подготовлен хорошо», – сказал в понедельник в сейме журналистам глава государства.

Он не сомневается, что при рассмотрении проекта в парламенте все вопросы будут решены, а закон пойдет на пользу людям, которые оказались в поле зрения зарубежных спецслужб.

«Я не сомневаюсь, что все вопросы, в том числе и обеспечение прав, мы можем решить комплексно. Тем более, что в данном случае мы говорим, наверное о 0,001% людей, которым, возможно, не повезло, и они могут попасть в ловушку зарубежных служб», – сказал Г. Науседа.

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«У Литвы должен быть высокий уровень безопасности, чтобы выжить в этом беспокойном мире и чтобы отмечать свои праздники, такие, какой мы отмечаем сегодня», – добавил он.

Экс-президент Даля Грибаускайте в понедельник сказала, что когда она была президентом, не поддержала стремление разведывательных служб узаконить превентивные беседы с жителями, потому что считает, что это ущемит права человека.

Президент Г. Науседа в декабре предложил закрепить в законе право сотрудников разведывательных ведомств вызывать граждан для превентивных бесед, если у них есть «данные о том, что человек может быть связан (…) с деятельностью, которая может повышать риск или представлять угрозу для национальной безопасности или государственных интересов Литвы».

За неявку может быть применена административная ответственность – денежный штраф.

Некоторое время назад Г. Науседа говорил, что превентивные беседы будут проводиться только с теми людьми, которые окажутся под прицелом враждебных спецслужб, чтобы предупредить этих людей.

Критики говорят, что положения законопроекта слишком абстрактны, поэтому их можно будет широко интерпретировать, что создает предпосылки для злоупотреблений.  

Поправки также предусматривают предоставление разведслужбам права проверять личные документы и право производить административный арест, получать без санкции суда информацию из банков о финансовых операциях.

Как утверждают инициировавшие поправки разведведомства, такие меры необходимы для эффективной контрразведки.

Часть политиков говорит, что при расширении полномочий разведки следует ужесточить надзор за ней. Оппозиционные консерваторы предлагают учредить институт контролера разведки.

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