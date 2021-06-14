Г. Науседа попросил Д. Байдена увеличить военное присутствие США в регионе

«Мы хотели бы, чтобы военное присутствие США в Литве и странах Балтии увеличивалось, это было бы лучшим и важнейшим проявлением внимания к безопасности нашего региона», — сказал Г. Науседа для пресс-релиза.

По словам литовского президента, участие США в повышении безопасности и улучшении обороны региона — «самый весомый фактор сдерживания России».

Как сказал Г. Науседа, США понимают угрозы для стран Балтии, им хорошо знакомы становящееся все более агрессивным поведение России и стремление интегрировать Беларусь в военные структуры России.

«Мы услышали заверение, что США видят наш регион как (регион) стратегической важности для Альянса, в котором следует стремиться к сдерживанию и укреплению обороны», — сказал глава государства.

После саммита НАТО Д. Байден встретится в Женеве с президентом России Владимиром Путиным.

«Я уверен, что президент Д. Байден на встрече с главой России В. Путиным передаст четкий месседж о единстве и сплоченности НАТО в ответ на агрессивные и недружественные действия России», — сказал Г. Науседа.

Он добавил в фейсбуке, что Д. Байден обещал на встрече с президентом России отстаивать интересы безопасности региона.

«Связь между странами Балтии и США еще больше укрепилась», — отметил президент.