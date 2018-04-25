Г.Науседа посетил авиабазу ВВС Литвы, встретился с военными НАТО

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Во вторник литовский президент Гитанас Науседа посетил базу Военно-воздушных сил (ВВС) Литвы в Шяуляй, где встретился с военными НАТО, выполняющими миссию воздушного патрулирования в небе над Балтийскими странами.

«Глава государства посещал штабы морских и сухопутных вооруженных сил, на этот раз посещает особо значимые для Литвы и Балтийских стран подразделения НАТО. Планируется ознакомительный визит, с командованием будет обсуждаться положение военных в Литве, президент ознакомится с военной техникой», – сказала BNS советник президента Кристина Карницкайте.

По ее словам, Г. Науседа также обсудит с представителями армии возможности развития системы противовоздушной обороны.

Кроме того, президент планирует встретиться с дислоцированным в Шяуляй американскими военными и познакомится с выполняемой ими миссией.

В данный момент миссию воздушного патрулирования НАТО в Балтийских странах выполняют 15 истребителей из четырех стран. В Шяуляй дислоцированы истребители Испании, Соединенного Королевства и Германии, а на базе ВВС в Эстонии – французские истребители.

Миссия воздушной полиции НАТО в Балтийских странах осуществляется с 2004 года, когда Латвия, Литва и Эстонии стали членами Альянса.