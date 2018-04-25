  • Началась подписка на 2020 год!
default image
Г.Науседа, посетивший войска союзников в Пабраде: они помогают нам стать сильнее

Подробнее...
default image
В Латвии запретили сразу 9 российских телеканалов

Подробнее...
default image
Европейская комиссия: проект бюджета Литвы на 2020 год хороший

Подробнее...
default image
Путин считает США "великой страной"

Подробнее...
default image
В.Василяускас: коммерческому госбанку потребуется 1 млрд евро

Подробнее...
default image
Правительство одобрило кредитные гарантии на 300 млн евро для Klaipėdos nafta

Подробнее...
default image
Klaipedos nafta: в 2020 году сократится составляющая терминала СПГ

Подробнее...
default image
В Литве и в Латвии обнаружена партия наркотиков в 320 кг

Подробнее...
default image
ЕС назвал выделенную сумму Украине за последние пять лет

Подробнее...
default image
Г.Науседа наложит вето на бюджет, если он разойдется с фискальной дисциплиной

Подробнее...
default image
В Эстонии потребовали от России вернуть "аннексированные территории"

Подробнее...
default image
А.Монкявичюс отправляется в Польшу обсуждать вопросы образования нацменьшинств

Подробнее...
default image
Израильские поселения нарушают международное право – ООН

Подробнее...
default image
Бельгия ужесточает правила воссоединения семей

Подробнее...
default image
Ж.Вайчюнас: Украина интересуется опытом Литвы в сфере природного газа

Подробнее...
default image
Пограничники приобрели внедорожник со спецоборудованием почти за 700 тыс. евро

Подробнее...
default image
Франция инициирует новые правила вступления стран в ЕС

Подробнее...
default image
Начался прием заявок от школ на право хранения флага с башни Гядиминаса

Подробнее...
default image
В четверг Литва заключит договор о закупке внедорожников США

Подробнее...
default image
В Швеции прокуратура закрыла дело Ассанжа

Подробнее...
TOP,Армия,Новости

Г.Науседа, посетивший войска союзников в Пабраде: они помогают нам стать сильнее

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Президент Гитанас Науседа, посетивший бойцов союзников на полигоне в Пабраде, говорит, что партнёры по НАТО помогают литовским войскам становиться крепче, а Альянс является основным гарантом безопасности Литвы.

Одетый в военную униформу глава государства на полигоне в районе Швянчёниса посетил батальон из полутора тысяч военнослужащих Соединённых Штатов Америки и Германии.

«Это укрепляет мораль, это показывает, что мы не одиноки. Это даёт нам возможность стать лучше, тренируясь и участвуя в учениях с действительно очень опытными солдатами из других стран НАТО», — сказал Г.Науседа журналистам.

«Я действительно доволен тем, что здесь увидел, тем, что видел в Рукле, и я уверен, что мы работаем очень серьёзно, идём вперед и укрепляем нашу способность защищать себя, если такие проблемы возникнут», — добавил он.

Президенту была представлена ​​информация о завершившихся на прошлой неделе международных учениях «Железный волк», в которых приняли участие около 3 тыс. военнослужащих и почти тысяча единиц военной техники.

От лагеря американского контингента до расположения немецких военнослужащих президент ехал на американском танке Abrams.

«Американский офицер (…) сказал мне, что когда-то он хотел стать врачом, но сел в этот танк, поездил, выстрелил в первый раз и понял, что никуда больше не пойдёт, он останется в армии», — сказал президент.

«Со мной этого не случилось, наверное, уже слишком поздно менять профессию, но на самом деле танк идёт как Mercedes — так плавно и красиво», — сказал Г.Науседа.

У Литвы «гибель мозга» не произошла

Глава государства также заявил, что «НАТО является нашим основным щитом безопасности» и призвал «не делать из него решето и не пробивать в нём дыры».

Так Г.Науседа сказал, в очередной раз реагируя на интервью, опубликованное президентом Франции Эммануэлем Макроном в начале ноября, в котором он сказал, что НАТО перенесла «гибель мозга», и посетовал на отсутствие координации планов Европы и Америки.

«Мы можем говорить и очень критически, даже, возможно, ставить под сомнение те вещи, которые мы не пересматривали в течение многих лет, но покажите мне, что вы можете придумать лучше», — сказал Науседа.

Он утверждал, что НАТО можно укрепить: «Смерть мозга может произойти в НАТО только в том случае, если у всех её членов отомрёт мозг. У Литвы гибель мозга действительно не случилась, гибель мозга, конечно, не произошла и у многих стран НАТО».

По словам президента, Литва будет и впредь, с целью увеличения вклада союзников в безопасность страны, активно поднимать вопрос о замене миссии воздушной полиции в странах Балтии на Миссию противовоздушной обороны. Это будет означать, что несущие здесь дежурство истребители союзников могут в случае кризиса выполнять боевые задания.

Г.Науседа, вступивший в должность в июле, также сказал, что во время своего президентства он будет стремиться помешать Литве экономить на собственной безопасности, в противном случае «мы можем получать пенсии от другого государства».

Г.Науседа в сентябре посещал военную базу в Рукле.

  • Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt
  • Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt
  • Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt
  • Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt
  • Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt
  • Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600