Г. Науседа после Евросовета: Китай скорее стратегический противник ЕС, чем партнер 

«Китай скорее системный противник, чем так называемый партнер», — сообщил президент литовским СМИ в Брюсселе.

По его мнению, такой вывод позволяет сделать отсутствие ясной позиции Пекина в отношении войны России в Украине, агрессия против Тайваня и «действия, создающие вызовы международному миропорядку».

Г. Науседа отметил, что более полугода тому назад похожие утверждения Литве нужно было доказывать и о России.

«Отношение к Китаю медленно меняется, не могу сказать, что оно единое. Есть две группы стран: одни видят Китай как страну, которая напоминает своими действиями Россию, другие всё еще видят возможность сотрудничества в решении глобальных вопросов», — отметил он.

И всё же президент подчеркнул, что всё больше стран приближаются «к первой группе».

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