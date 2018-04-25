Г. Науседа: после выборов в сейм возможна и левая, и правая коалиция

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Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что в зависимости от результатов второго тура выборов в сейм может быть сформирована как левая, так и правая правящая коалиция.

По словам главы государства, результаты первого тура показывают, что все возможности еще открыты.

«Давайте оставим формирование коалиции на время после второго тура. Я считаю, что сегодня открыты возможности для всех коалиций — и правых, и левых, и, возможно, даже коалиции, которые трудно представить, могут быть возможны», — сказал президент журналистам в Таураге.

По мнению президента, результаты первого тура были предопределены тем, что избиратели правых взглядов на этот раз были активнее, особенно в крупных городах, хотя вообще левых взглядов придерживается больше граждан страны.

Г. Науседа сказал, что многие партии разделяют его представление о государстве всеобщего благосостояния, связанном с необходимостью снижать уровень бедности и уделять больше внимания образованию, а сам он готов посредничать в достижении национального соглашения по образованию.

«Мне очень отрадно, что все практически все партии откликнулись на лозунг государства всеобщего благосостояния (…) наверное, вы согласитесь, что сегодня мы не найдем в Литве партии, которая высказывалась за то, что бедности в Литве должно быть больше», — сказал президент.