Г. Науседа поздравил Н. Пашиняна с победой на досрочных выборах парламента Армении

Литовский президент Гитанас Науседа поздравил лидера политической партии Армении «Гражданский контракт» Никола Пашиняна с победой на досрочных парламентских выборах.
«Никол Пашинян возглавит вновь сформированное правительство, он получил мандат граждан Армении возглавлять страну на посту премьер-министра. Желаю успеха, терпения и самоотдачи на этой ответственной должности. Для граждан Армении особенно важна политическая стабильность после отгремевшей войны, мы поддерживаем стремление народа Армении жить в мирном, безопасном и стабильном государстве», — приведены в пресс-релизе слова Г. Науседы.
Руководитель Литвы подчеркнул важность сохранения национальной безопасности и суверенитета Армении, а также необходимость преодоления противостояния политических сил и общества ради достижения благосостояния государства.
Президент призвал активно проводить в жизнь реформы с целью «успешного и эффективного сотрудничества Армении и Европейского союза (ЕС). Как отмечает офис президента, это особенно важно в связи со вступлением в силу всестороннего договора о партнерстве ЕС И Армении.