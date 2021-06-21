Г. Науседа поздравил Н. Пашиняна с победой на досрочных выборах парламента Армении

Руководитель Литвы подчеркнул важность сохранения национальной безопасности и суверенитета Армении, а также необходимость преодоления противостояния политических сил и общества ради достижения благосостояния государства.

Президент призвал активно проводить в жизнь реформы с целью «успешного и эффективного сотрудничества Армении и Европейского союза (ЕС). Как отмечает офис президента, это особенно важно в связи со вступлением в силу всестороннего договора о партнерстве ЕС И Армении.