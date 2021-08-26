Г. Науседа позитивно оценивает усилия правительства по индексированию пенсий

Министром социальной защиты и труда Моника Навицкене также отметила, что у пожилых людей более высок риск бедности, поэтому важно увеличивать пенсии.

Она рассказала, что в дискуссии о такой модели она подчеркнула, что пенсии будут повышаться по двум направлениям. Одно — более быстрое индексирование, улучшение связи между сборами и выплатами, тем, кто платил большие пенсионные сборы, и выплаты будут увеличиваться быстрее.

Министра также отметила, что также будут увеличиваться самые маленькие пенсии за счет повышения базовой пенсии. Следуя этим двум направлениям власти намерены улучшать показатели риска бедности.

М. Навицкене сообщила, что, как ожидается, средняя пенсия в 2024 году составил 534 евро, средняя пенсия при обязательном стаже составит 565,7 евро. Соотношение между средней пенсией и средней заработной платой должно составить 49,3%, а учитывая все меры соотношение должно быть 51,6%.

Решения о повышении пенсий Министерство соцзащиты и труда представит осенью, с пакетом бюджета на 2022 год.