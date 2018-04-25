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Г.Науседа предлагает, как не впускать электроэнергию с БелАЭС

Фото BFL/Греты Скарайтене

Президент Литвы Гитанас Науседа предлагает новые меры для того, чтобы не впускать в Литву электроэнергию со строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС). 

«Импорт электроэнергии, произведенной способом, опасным для окружающей среды и общества Литвы, представляет угрозу нашей национальной безопасности. Поэтому необходимо уже сейчас предпринять дополнительные меры, которые бы ограничили возможности попадания такой электроэнергии на территорию Литвы», – цитируются слова Г. Науседы в сообщении пресс-службы президента.

Поправки к закону предусматривают возможность незамедлительного аннулирования разрешений на импорт электроэнергии из третьих стран, где атомная станция признана небезопасной с самого начала ее деятельности, и отказа в выдаче новых. 

Кроме того, Государственная служба регулирования энергетики сможет просить комиссию, проверяющую сделки стратегических компаний, проверить импортеров электроэнергии, и если будут установлены случаи того, что они представляют угрозу нацбезопасности страны, служба сможет сразу же остановить разрешения.

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В 2017 году литовский парламент признал, что БелАЭС является небезопасной и представляет угрозу национальной безопасности, окружающей среде и общественному здоровью Литвы. Также был принят закон, запрещающий закупку электроэнергии с небезопасных станций. 

Белоруссия отвергает претензии Литвы о том, что строящаяся станция является небезопасно. Минск утверждает, что ядерное топливо для первого реактора станции будет доставлено до конца этого года, а сама станция будет запущена в январе 2020 года.  

BNS
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