Г.Науседа предлагает, как не впускать электроэнергию с БелАЭС

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Президент Литвы Гитанас Науседа предлагает новые меры для того, чтобы не впускать в Литву электроэнергию со строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС).

«Импорт электроэнергии, произведенной способом, опасным для окружающей среды и общества Литвы, представляет угрозу нашей национальной безопасности. Поэтому необходимо уже сейчас предпринять дополнительные меры, которые бы ограничили возможности попадания такой электроэнергии на территорию Литвы», – цитируются слова Г. Науседы в сообщении пресс-службы президента.

Поправки к закону предусматривают возможность незамедлительного аннулирования разрешений на импорт электроэнергии из третьих стран, где атомная станция признана небезопасной с самого начала ее деятельности, и отказа в выдаче новых.

Кроме того, Государственная служба регулирования энергетики сможет просить комиссию, проверяющую сделки стратегических компаний, проверить импортеров электроэнергии, и если будут установлены случаи того, что они представляют угрозу нацбезопасности страны, служба сможет сразу же остановить разрешения.