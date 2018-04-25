TOP,Новости,Политика

Г.Науседа предлагает муниципалитетам соблюдать общие критерии для мемориальных досок

Фото facebook.com

Президент Гитанас Науседа предлагает обязать муниципалитеты соблюдать установленные правительством критерии при принятии решения об установке или снятии мемориальных досок.

Глава государства предлагает рассмотреть такое предложение в ходе осенней сессии Сейма.

В представленной президентом поправке к Закону о местном самоуправлении говорится, что «муниципалитеты, устанавливая, снимая или заменяя мемориальные доски должны придерживаться установленных правительством или уполномоченным им органом критерии», — сообщила Администрация президента.

Конкретный законопроект ещё не разработан.

Г.Науседа объявил об этой инициативе в ответ на продолжающиеся дебаты по поводу решения мэра Вильнюса о снятии в центре столицы мемориальной доски офицера Йонаса Норейка — Генерала Ветра.

BNS

Последние новости

default image
Правящая партия предлагает в Литве взимать с банков налог на социальные нужды

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс примет участие в конференции послов Польши в Варшаве

Подробнее...
default image
США готовы помочь энергетике Украины

Подробнее...
default image
Г.Науседа предлагает муниципалитетам соблюдать общие критерии для мемориальных досок

Подробнее...
default image
Вероятная сфера ответственности В.Синкявичюса в ЕК - изменение климата

Подробнее...
default image
Чрезвычайное экономическое положение объявлено в Ливане

Подробнее...
default image
С. Сквярнялис: не облагаемый налогами минимум будет расти медленнее

Подробнее...
default image
Cаудовская Аравия разрешила выдачу туристических виз иностранцам

Подробнее...
default image
Президент Литвы призывает отказаться от радикальных сокращений в бюджете ЕС

Подробнее...
default image
Россия продаст Индии оружие на $14,5 млрд

Подробнее...
default image
Г.Науседа переедет в Турнишкес только после обновления резиденции

Подробнее...
default image
Г. Науседа: Brexit без соглашения может замедлить экономрост Литвы

Подробнее...
default image
Г.Науседа предложит Сейму унифицировать налогообложение всех видов доходов

Подробнее...
default image
Иран передумал возвращаться к ядерной сделке

Подробнее...
default image
Скончался бывший литовский дипломат Р. Юшка

Подробнее...
default image
Новое руководство Еврокомиссии продолжит контролировать работу технологических компаний США

Подробнее...
default image
Президент Г.Науседа будет стремиться развивать отношения с Беларусью

Подробнее...
default image
Трамп пригрозил Китаю последствиями в случае затягивания переговоров

Подробнее...
default image
Голосование по В.Пранцкетису возможно только после расследования по И. Розовой

Подробнее...
default image
Джонсон лишился большинства в британском парламенте

Подробнее...

Оставьте свой комментарий

avatar
600