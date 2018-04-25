Г.Науседа предлагает муниципалитетам соблюдать общие критерии для мемориальных досок

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Президент Гитанас Науседа предлагает обязать муниципалитеты соблюдать установленные правительством критерии при принятии решения об установке или снятии мемориальных досок.

Глава государства предлагает рассмотреть такое предложение в ходе осенней сессии Сейма.

В представленной президентом поправке к Закону о местном самоуправлении говорится, что «муниципалитеты, устанавливая, снимая или заменяя мемориальные доски должны придерживаться установленных правительством или уполномоченным им органом критерии», — сообщила Администрация президента.

Конкретный законопроект ещё не разработан.

Г.Науседа объявил об этой инициативе в ответ на продолжающиеся дебаты по поводу решения мэра Вильнюса о снятии в центре столицы мемориальной доски офицера Йонаса Норейка — Генерала Ветра.

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