Г. Науседа предлагает начинать обучение на год раньше, обязательное посещение детсадов

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Президент Гитанас Науседа предложил начинать начальное обучение на год раньше, а также ввести обязательное посещение детских садов.

По его словам, эти инициативы создадут возможность лучше подготовиться к школе детям из социально-уязвимых семей и сравнять «стартовые возможности» с обеспеченными детьми.

«Снижение на год возраста дошкольного и начального обучения — полагаю, что эта инициатива важна и необходима, так как различные исследования и практические наблюдения показывают, что чем раньше дети начинают получать дошкольное образование, тем лучше они интегрируются в группы своих сверстников, тем более восприимчивы они к знаниям, тем выше их успехи в средней школе и позднее у них меньше пробелов в знаниях», — на пресс-конференции в понедельник заявил Г. Науседа.

Он сообщил, что в социально-уязвимых семьях растут около 4,5 тыс. дошкольников — из них около трети никогда не посещали детсад, другие получают недостаточное финансирование, поэтому «недостаточно готовы к началу начального обучения».

«Мы посчитали, чтобы они получили обязательное дошкольное образование, чтобы оно стало обязательным, необходимо приблизительно 9 млн евро. И это такая сумма, которую наш госбюджет в состоянии выделить — это связано и с транспортными услугами, и с улучшением других условий,» — сказал он.

«Для этих изменений необходимы определенные изменения законодательства, которые мы инициируем и уже на следующей неделе представим в сейм», — добавил Н. Науседа.