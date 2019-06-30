Г. Науседа предлагает обложить налогом дорогие автомобили

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Нынешняя власть обсуждает варианты налогообложения самых старых и загрязняющих окружающую среду автомобилей, а избранный президент Литвы Г. Науседа говорит, что он не поддерживает такое мнение и предлагает идти иным путем — обложить налогом дорогие автомобили. По его словам, в случае выбора этой альтернативы не пострадали бы граждане, имеющие самые низкие доходы и самые старые автомобили.

«Что касается налога на автомобиль, то у нас возникла сложная дилемма: с одной стороны, такой налог оправдан с точки зрения экологии, борьбы с загрязнением воздуха, последствиями потепления климата, и в этом смысле налогообложение CO2 означало бы возможный вариант решения.

Однако у владельцев старых машин меньше всего денег, они не могут приобрести дорогие автомобили. Обложить их налогом за то, что, возможно, им в жизни не повезло и у них нет достаточного количества средств, – это было бы антисоциальным решением, я такое решение не поддержу», — утверждает Г. Науседа.

Избранный президент предложил альтернативу: обложить налогом владельцев дорогих автомобилей,

«Сегодня мы можем идти иным путем – обложить налогами автомобили как объект роскоши, обложить налогом мощность, стоимость, другие аспекты, а элемент CO2 вводить постепенно, и в будущем, когда уровень благосостояния в стране будет достаточно высоким и люди со временем начнут пользоваться хорошими машинами, тогда налог на такой автомобиль будет иметь право на существование», — считает Г. Науседа.

По его словам, в настоящее время в странах Европы существуют различные системы налогообложения автомобилей, в которых облагаются налогом несколько составных частей, причем эти составные части можно менять.

«Я начал бы прежде всего с налогообложения дорогого элемента и только потом двигался бы в сторону налогообложения CO2», — говорит Г. Науседа.

План власти – обложить налогом наиболее старые, загрязняющие окружающую среду автомобили.

На прошлой неделе премьер С. Сквярнялис, говоря о налоге на загрязнение окружающей среды, предлагал для вновь регистрируемых автомобилей установить настолько большой налог, чтобы жителям Литвы не хотелось бы приобретать машины, загрязняющие окружающую среду.

«Не разрешить ввозить загрязняющие окружающую среду автомобили путем установления административного налога, чтобы гражданам не оплачивался ввоз таких автомобилей, но не облагать налогом транспорт, который уже используется в Литве», — утверждал премьер С. Сквярнялис.

По его словам, налог действовал бы на вновь ввозимые в нашу страну автомобили и не применялся бы к транспортным средствам, которые уже используются в Литве.

Ранее премьер говорил, что водителям, которые готовятся покупать, к примеру, автомобиль, который эксплуатируется 19 лет и с 3-литровым двигателем, пришлось бы платить большие регистрационные налоги.

«Может быть, следовало бы покупать автомобиль не с 3-литровым двигателем, а менее мощный, тогда, возможно, он был бы новее. Конечно, новые автомобили большинство людей покупать не смогут, это неподъемная ноша. Но, может быть, следует покупать автомобиль с 1,6- литровым двигателем», — сказал С. Сквярнялис.

Какого размера были бы налоги, если бы водители покупали более старые, загрязняющие окружающую среду автомобили, премьер не детализировал.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ