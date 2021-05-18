Г. Науседа предлагает оценивать законодательные инициативы с точки зрения экологии

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Литовский президент Гитанас Науседа предлагает оценивать законодательные инициативы и с точки зрения экологии, климатических изменений.

«Предложения поправок к законодательным основам состоят из двух частей – первым является предложение президента узаконить обязательную оценку всех приоритетных правовых актов с точки зрения влияния на окружающую среду и климатические изменения», – заявил в понедельник советник президента Ярослав Неверович.

В понедельник президент обсудил изменения к основам законодательного процесса с министром окружающей среды Симонасом Гентвиласом и представителями экологических организаций.

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

После встречи министр отметил, что эта инициатива является «очень актуальным и эффективным способом ответа на вызовы, связанные с вопросами климатических изменений, на пути к нейтральности по отношению к климату, а также в отражении озабоченности нашего общества ситуацией с охраной природы в Литве».

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Председатель Экологической коалиции Лина Пашкявичюте отметила, что подобные поправки «были нужны вчера».

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

«Это инициатива, которая была очень нужна, о которой мы уже давно говорили, и это поможет нам осуществлять более интегрированную политику. Если раньше мы все правовые акты достаточно подробно оценивали с точки зрения коррупции, также с экономической точки зрения, то сейчас будет обязательство оценивать и с экологической», – отметила защитник природы.

Другая поправка к основам законодательства будет касаться возможности подписания правовых актов президентом электронным способом, сообщил Я. Неверович.

«Ранее это не регламентировалось юридически», – сказал советник.