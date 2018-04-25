Г.Науседа предлагает оценивать законы с точки зрения их возможного воздействия на климат

Nuotrauka www.lrp.lt/ Robertas Dačkus

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что все принимаемые в Литве законы должны оцениваться с учётом потенциального воздействия на климат.

В комментарии, опубликованном в конце года, глава государства подчеркнул, что Литва «больше не может оставаться в стороне от решения глобальных проблем, связанных с изменением климата».

«Нам нужно больше обсуждать проблемы загрязнения окружающей среды и экологии, и результаты этих обсуждений должны влиять на государственные решения», — утверждает президент в комментарии, опубликованном в изданиях The Economist и Pasaulis 2020.

«Все законы, принимаемые в Литве, должны оцениваться с учётом потенциального их воздействия на климат», — подчеркнул Г.Науседа.