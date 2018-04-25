Г.Науседа предлагает отменить возрастной ценз для глав разведок

Советник президента Айнис Разме говорит, что новый порядок поможет сохранить компетентных, опытных людей на службе, и не может ни подтвердить, ни опровергнуть, что поправки подготовлены с учетом нынешней ситуации руководителей.

«Для государства большой урон, если люди, возглавлявшие разведку, знающие много тайн, с большим опытом сейчас уходят. Чтобы не было этого убытка, прежде всего, предусмотрено, чтобы их можно было принимать обратно на службу», – сказал BNS А. Разма, ранее работавший в Департаменте госбезопасности (ДГБ).

Эти поправки инициировал президент, а подготовили сами разведывательные ведомства ДГБ и Второй департамент оперативных служб при Минобороны, говорится в пояснительном письме к проекту.

Рассмотрение этого проекта в сейме отложено с возникновением дискуссии о регламентации превентивных бесед с гражданами и предоставлении права сотрудникам разведки проверять документы удостоверения личности, осуществлять административное задержание, получать без санкции суда информацию о финансовых операциях.