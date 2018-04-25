default image
Только музыка и слово. Чулпан Хаматова. «УтроВечер»

Подробнее...
default image
В Беларуси продолжается проверка боевой готовности Вооруженных Сил

Подробнее...
default image
Во вторник разведка представит оценку угроз нацбезопасности Литвы

Подробнее...
default image
В Варшаве заявили, что Польша и Россия должны стремиться к нормализации отношений

Подробнее...
default image
Из-за вспышки коронавируса Китай и Литва будут обмениваться информацией по "горячей линии"

Подробнее...
default image
Президент Эстонии заявила, что Тартуский мирный договор по-прежнему действует

Подробнее...
default image
Г.Науседа предлагает отменить возрастной ценз для глав разведок

Подробнее...
default image
Из Латвии в Литву доставлено сердце для пересадки

Подробнее...
default image
Б.Джонсон предупредил ЕС, что не пойдет на уступки в торговых переговорах

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис пока не знает, возглавит ли список "аграриев"

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс обсудит в Минске ситуацию с БелАЭС и положение местных литовцев

Подробнее...
default image
Великобритания готовится ввести полноценные проверки товаров на границе с ЕС

Подробнее...
default image
США готовы обеспечить Беларусь энергоресурсами

Подробнее...
default image
В Вильнюсе учреждено общественное движение против БелАЭС в Островце

Подробнее...
default image
Журналистку телеканала "Звезда" не впустили в Литву

Подробнее...
default image
Евросоюз открыл посольство в Лондоне

Подробнее...
default image
Г.Науседа: решение по Л.Савицкасу зависит от оценки его компетенции и выборов

Подробнее...
default image
Палестина разорвала отношения с Израилем и США

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс: США приветствуют более активный диалог Вильнюса с Беларусью

Подробнее...
default image
Новые визовые правила ЕС вступили в силу

Подробнее...
TOP,Новости,Политика

Г.Науседа предлагает отменить возрастной ценз для глав разведок

  • Nuotrauka www.lrp.lt/ Robertas Dačkus

Литовский президент Гитанас Науседа в зарегистрированных в сейме поправках к закону предлагает отменить возрастной ценз для глав разведывательных ведомств.  

Сейчас закон предусматривает, что сотрудники разведки служат до исполнения 55 лет. 

Г. Науседа предлагает предусмотреть неприменение этого требования к директору разведслужбы и его заместителей. 

В поправках также предлагается возможность для глав службы по истечению срока полномочий быть принятыми на службу без применения возрастного ценза или отборочных процедур. 

реклама

Советник президента Айнис Разме говорит, что новый порядок поможет сохранить компетентных, опытных людей на службе, и не может ни подтвердить, ни опровергнуть, что поправки подготовлены с учетом нынешней ситуации руководителей. 

«Для государства большой урон, если люди, возглавлявшие разведку, знающие много тайн, с большим опытом сейчас уходят. Чтобы не было этого убытка, прежде всего, предусмотрено, чтобы их можно было принимать обратно на службу», – сказал BNS А. Разма, ранее работавший в Департаменте госбезопасности (ДГБ). 

Эти поправки инициировал президент, а подготовили сами разведывательные ведомства ДГБ и Второй департамент оперативных служб при Минобороны, говорится в пояснительном письме к проекту. 

Рассмотрение этого проекта в сейме отложено с возникновением дискуссии о регламентации превентивных бесед с гражданами и предоставлении права сотрудникам разведки проверять документы удостоверения личности, осуществлять административное задержание, получать без санкции суда информацию о финансовых операциях. 

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600