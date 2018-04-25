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TOP,Новости,Сейм Литвы

Г.Науседа предлагает сейму реформу конкурсных закупок, сокращение вырубки лесов

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Президент Литвы Гитанас Науседа предлагает включить в повестку дня весенней сессии сейма девять правотворческих инициатив, среди которых реформа конкурсных закупок, сокращение вырубки лесов, дополнительный свободный день для родителей, которые растят одного ребёнка в возрасте до 12 лет.

Глава государства предлагает реорганизовать систему конкурсных закупок посредством централизации сети покупающих организаций и упрощения закупок малой стоимости. Также предлагается закрепить, чтобы споры об условиях закупок в обязательном досудебном порядке рассматривала Служба конкурсных закупок, а при оценке закупок поощрялись социальные и природоохранные инициативы.

Другая инициатива президента  – изменения в системе предупреждения коррупции. Предлагается установить личную ответственность руководителей государственных учреждений за проведение в жизнь мер предупреждения коррупции, а результаты деятельности учреждений будут оцениваться по устойчивости к коррупции, сообщило президентское ведомство.

Будут внесены поправки к Трудовому кодексу, предусматривающие право на дополнительный свободный день и для родителей, которые растят ребёнка в возрасте до 12 лет. Сейчас такой дополнительный свободный день могут взять родители с двумя детьми в возрасте до 12 лет.

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В повестку дня предлагается включить поправку к Закону о лесах, которая предусматривает сокращение с 8 до 4 гектаров площади делянки полных основных вырубок хозяйственных лесов, за исключением санитарных вырубок. Это делается с целью остановить крупные вырубки лесов, которые оказывают самое большое негативное влияние на экосистему.

Ещё одна инициатива – поправки к Закону о разведке. Их планировалось вести еще во время внеочередной сессии, однако поправки вызвали критику в связи с вероятными нарушениями прав человека и их рассмотрение перенесено на весну.  

Президент Г. Науседа в декабре предложил закрепить в законе право сотрудников разведывательных ведомств вызывать граждан для превентивных бесед, если у них есть «данные о том, что человек может быть связан (…) с деятельностью, которая может повышать риск или представлять угрозу для национальной безопасности или государственных интересов Литвы».

За неявку может быть применена административная ответственность – денежный штраф.

Поправки также предусматривают предоставление разведслужбам права проверять личные документы и право производить административный арест, получать без санкции суда информацию из банков о финансовых операциях.

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