Г.Науседа предлагает сейму реформу конкурсных закупок, сокращение вырубки лесов

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Президент Литвы Гитанас Науседа предлагает включить в повестку дня весенней сессии сейма девять правотворческих инициатив, среди которых реформа конкурсных закупок, сокращение вырубки лесов, дополнительный свободный день для родителей, которые растят одного ребёнка в возрасте до 12 лет.

Глава государства предлагает реорганизовать систему конкурсных закупок посредством централизации сети покупающих организаций и упрощения закупок малой стоимости. Также предлагается закрепить, чтобы споры об условиях закупок в обязательном досудебном порядке рассматривала Служба конкурсных закупок, а при оценке закупок поощрялись социальные и природоохранные инициативы.

Другая инициатива президента – изменения в системе предупреждения коррупции. Предлагается установить личную ответственность руководителей государственных учреждений за проведение в жизнь мер предупреждения коррупции, а результаты деятельности учреждений будут оцениваться по устойчивости к коррупции, сообщило президентское ведомство.

Будут внесены поправки к Трудовому кодексу, предусматривающие право на дополнительный свободный день и для родителей, которые растят ребёнка в возрасте до 12 лет. Сейчас такой дополнительный свободный день могут взять родители с двумя детьми в возрасте до 12 лет.