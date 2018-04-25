Г.Науседа предлагает уволить госконтролера А.Дулькиса и назначить М.Мацияускаса

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Литовский президент Гитанас Науседа предложил Миндаугаса Мацияускаса в государственные контролеры, поскольку нынешний замконтролера представил более амбициозное и конкретное видение, чем завершающий срок полномочий на этом посту Арунас Дулькис, заявил советник президента.

Об этом советник президента Симонас Крепшта заявил в радиоинтервью за несколько часов до голосования по кандидатуре госконтролера в сейме. В связи с завершением срока полномочий президент предлагает уволить А. Дулькиса и назначить М. Мацияускаса.

Правящие обещают поддержать позицию президента, а оппозиция утверждает, что не услышала от президента аргументов по поводу того, почему А. Дулькис не выдвигается на второй срок полномочий. Голосами оппозиции две недели назад парламент не одобрил увольнение А. Дулькиса.

Arūnas Dulkys/ Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

«У президента была очень тщательная процедура выбора. Он рассматривал несколько кандидатов, включая и А. Дулькиса, были подробные беседы, он просил представить конкретное видение того, как Госконтроль мог бы эффективнее действовать в будущем, в каких сферах планируется прорыв, и как его добиться», – сказал С. Крепшта во вторник утром в интервью радиостанции Ziniu radijas.

«Другой кандидат – Миндаугас Мацияускас – представил значительно более амбициозное, конкретное видение, и таким было решение президента», – пояснил советник.

Оппозиционные консерваторы, либералы и социал-демократы утверждают, что не назначение А. Дулькиса на второй срок полномочий может отпугнуть профессионалов от госслужбы. Оппозиция заявляет, что не услышала причин того, чем не угодил А. Дулькис, а также поднимала вопросы о том, не связано ли неназначение с критикой властей со стороны аудита.

По Конституции, государственного контролера назначает и увольняет сейм по предложению президента.

М. Мацияускас начал работу в Госконтроле в 2002 году, в это время он занимался международными стандартами аудита и системой качественного управления. С сентября 2016 года М. Мацияускас является членом Аудиторского комитета Европейского инвестбанка. В июне 2018 года он стал заместителем государственного контролёра.