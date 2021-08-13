Г. Науседа предоставил военным дополнительные полномочия действовать на границе

Литовский президент Гитанас Науседа в пятницу подписал декрет, которым предоставил дополнительные полномочия военным действовать на границе в случае экстремальной ситуации.
«Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, увеличившееся в этом году в несколько десятков раз число незаконно пересекающих границу иностранцев, президент принял решение предоставить военным предусмотренные в законе права, позволяющие действовать совместно с сотрудниками Службы охраны границы и Службы общественной безопасности и эффективно управлять миграционным кризисом», – говорится в сообщении президентского ведомства.
За такими полномочиями к главе государства в четверг обратилось правительство.
Оно просило разрешить военнослужащим, патрулирующим на границе с Беларусью, давать обязывающие указания физическим и юридическим лицам, преследовать и задерживать не выполняющих эти указания лиц, а также подозреваемых в совершении преступления лиц, останавливать, проверять и досматривать транспортные средства, находящиеся в них грузы, лиц, багаж, применять специальные средства.
Соответствующие права у военных будут только на приграничном участке и в местах временного содержания и поселения лиц, которые незаконно пересекли границу.
Предоставить военным больше полномочий на границе во время экстремальной ситуации позволяют принятые на этой неделе сеймом поправки к закону.
В Литву в этом году незаконно прибыло более 4,1 тыс. мигрантов, однако их поток в последнее время заметно сократился, так как пограничникам разрешено разворачивать мигрантов назад в Беларусь.
Справляться с ситуацией на границе пограничникам сейчас помогают и военные.