Г.Науседа: представленный бюджет — недостаточный шаг к государству благосостояния

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Проект бюджета Литвы на следующий год, представленный на рассмотрение сейма правительством, является важным, но недостаточным шагом в движении к государству благосостояния, заявил в интервью президент страны Гитанас Науседа.

«Я считаю проект бюджета в нынешнем виде важным, хотя и недостаточным шагом в движении Литвы к государству благополучия», – сказал он.

Г. Науседа подчеркнул, что растущие пенсии, детские пособия, зарплаты «это необходимость», но призвал не ограничиваться лишь повышением социальных выплат и улучшать публичные услуги в сферах образования, здравоохранения, общественной безопасности, повышать борьбу с уклонениями от уплаты налогов и коррупцией.