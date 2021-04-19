Г. Науседа: при необходимости можно думать об изменениях Конституции

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Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что прямые выборы мэра важны для местного самоуправления и укрепляют его, поэтому при необходимости призвал думать о возможных поправках к Конституции.

Президент высказал эту позицию после разъяснений Конституционного суда (КС) о том, что нынешний порядок прямых выборов мэров противоречит основному закону страны.

«Одним из приоритетов государства благосостояния является рост мощи гражданского общества. По мнению президента, прямые выборы мэров укрепляют важность института мэра в контексте развития самоуправления, повышают активность на муниципальных выборах, стабильность деятельности мэров. По мнению президента, порядок выборов, при котором мэров выбирает большинство в муниципальном совете, не обеспечивает всего этого», –говорится в пресс-релизе, распространенном президентской администрацией.

«Президент не ставит под сомнения решение КС, но призывает членов сейма, политические партии, представителей самоуправлений и общественность обсудить и активно выдвигать решения по обеспечению прямого роста влияния граждан Литвы на региональную политику и региональное управление, а при необходимости даже рассмотрение возможности принятия соответствующих поправок к Конституции», – утверждает администрация.

В понедельник Конституционный суд констатировал, что введенные шесть лет назад в Литве прямые выборы мэров противоречат Конституции.

Это постановление КС вступит в силу 3 мая 2023 года, то есть в конце срока полномочий избранных сейчас мэров.

По этому вопросу в КС обратились 46 парламентариев сейм прошлого созыва, преимущественно — консерваторы, однако среди подписавшихся было и несколько либералов, трудовиков, бывшие представители партии «Порядок и справедливость»,

Они подняли вопрос, можно ли было узаконить в Литве прямые выборы мэров без изменения Конституции.

У членов сейма возникли сомнения в том, не противоречит ли закрепленной в Конституции одноступенчатой системе самоуправления различия в выборе мэров и членов советов самоуправлений, исключительная и широкая компетенция мэра, избранного напрямую, которая отчасти вмешивается в компетенцию ведомства, осуществляющего самоуправление.

Они утверждают, что Конституция не дифференцирует членов советов, напротив – закрепляет равное для всех правовое регулирование.

Прямые выборы мэров введены в Литве в 2015 году. Мэры самоуправлений уже дважды избирались напрямую. Ранее мэров выбирали советы самоуправлений.