Г.Науседа с супругой побывает на приеме у королевы Елизаветы II

Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник примет участие в саммите НАТО в Лондоне, который могут омрачить споры Турции со странами Запада.

Делегация президента прибыла в Великобританию в понедельник вечером.

Во вторник Г. Науседа с супругой побывает на приеме королевы Елизаветы II по случаю 70-летия НАТО и на неформальном приеме премьера-министра Великобритании Бориса Джонсона.

В среду, когда начнутся переговоры лидеров стран-членов блока, в центре внимания могут оказаться споры между Турцией и странами Запада, а также призывы президента Франции Эммануэля Макрона улучшать отношения с Россией.

Президент США Дональд Трамп предположительно сконцентрирует внимание на недостаточном финансировании союзниками оборонной сферы и нарастания исходящей от Китая угрозы.

Ближе к концу встречи президент США во второй половине дня в среду пригласит на отдельный рабочий обед восемь руководителей стран, которые выделяют на оборону как минимум 2% валового внутреннего продукта – такое приглашение получил и Г. Науседа.

По словам дипломатов, Польша и страны Балтии на саммите НАТО могут поднять вопрос об обновлении планов по их обороне – Турция ветирует их, пока не будет найдено решение об утверждении подобного плана для Турции.

Больше всего споров вызывает требование Турции определить действующие в Сирии курдские организации как террористические группировки.

В саммите НАТО также будут участвовать литовские министры обороны и иностранных дел Раймундас Кароблис и Линас Линкявичюс.

Накануне саммита Г. Науседа встретится с потенциальными инвесторами в Лондонском Сити, а также с проживающей в Лондоне литовской диаспорой.

Как сообщает президентское ведомство, во время «круглого стола» Г. Науседа пригласит английские финансовые и финтех-компании Credit Suisse, HSBC, Innovate Finance, JP Morgan, KPMG, Revolut, Moody’s и UK Finance начать или расширять деятельность в Литве.