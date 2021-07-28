Г. Науседа приглашает лидеров партий закрепить принципы внешней политики Литвы

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В условиях продолжающегося миграционного кризиса литовский президент Гитанас Науседа на этой неделе приглашает лидеров парламентских партий закрепить принципы внешней политики Литвы.

Такую встречу он проводит потому, что часть политиков призывает возобновить контакты с белорусским режимом.

«По всей видимости, еще на этой неделе, в четверг, я приглашаю в Президентский дворец руководителей всех парламентских партий (…) договориться о тех принципах внешней политики, которые Литва исповедовала 30 лет и которых будет придерживаться и впредь», — сказал глава государства журналистам на полигоне в Пабраде во вторник.

«То, что происходит в последнее время, напоминает некоторую, я бы сказал, самодеятельную корректировку внешнеполитического курса (…), и это совершенно неприемлемо. С диктатором мы не станем говорить так, как он, возможно, рассчитывает, внешнеполитические принципы останутся неизменными», — добавил он.

Г. Науседа утверждал, что для деструктивной критики сейчас не время, а предложения партий, как разрешить миграционный кризис, тоже можно обсудить на встрече в Президентском дворце.

В этом году в Литву уже попыталось попасть в общей сложности более 2,8 тыс. мигрантов, из-за их наплыва Литва объявила экстремальную ситуацию в государственном масштабе.

Должностные лица страны считают, что возросший поток миграции является организованной минским режимом акцией против Литвы.