Г.Науседа примет участие в Экономическом форуме в Давосе в 2020 году

Литовский президент Гитанас Науседа приглашен на предстоящий в январе следующего года Всемирный экономический форум в Давосе, сообщила администрация главы государства.
Как говорится в сообщении, форум, который состоится 21-24 января, будет посвящен слаженному мировому развитию. На нем президент будет акцентировать важность своего видения государства благосостояния.
«Этот вопрос становится глобальным явлением, когда все больше убеждаются в том, что экономический прогресс сам собой не означает социального прогресса и зачастую увеличивает отчуждение», – цитируются в сообщении слова Г. Науседы.
В Давосе президент с главами государств мира поделится видением развития Литвы, примет участие в дискуссиях, в неформальных встречах, встретится с главами крупных корпораций и пригласит их развивать бизнес и инвестиции в Литве.
Бывшая президентом в 2009-2019 годах Даля Грибаускайте впервые участвовала во Всемирном экономическом форуме в 2015 году, и потом бывала на нем каждый год, за исключением 2017 года.
Экс-президент Литвы Валдас Адамкус участвовал в форуме в 2001, 2008 и 2009 годах.
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