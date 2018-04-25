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Г.Науседа примет участие в Экономическом форуме в Давосе в 2020 году

Photo by Kecko on Foter.com / CC BY

Литовский президент Гитанас Науседа приглашен на предстоящий в январе следующего года Всемирный экономический форум в Давосе, сообщила администрация главы государства. 

Как говорится в сообщении, форум, который состоится 21-24 января, будет посвящен слаженному мировому развитию. На нем президент будет акцентировать важность своего видения государства благосостояния. 

«Этот вопрос становится глобальным явлением, когда все больше убеждаются в том, что экономический прогресс сам собой не означает социального прогресса и зачастую увеличивает отчуждение», – цитируются в сообщении слова Г. Науседы. 

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В Давосе президент с главами государств мира поделится видением развития Литвы, примет участие в дискуссиях, в неформальных встречах, встретится с главами крупных корпораций и пригласит их развивать бизнес и инвестиции в Литве. 

Бывшая президентом в 2009-2019 годах Даля Грибаускайте впервые участвовала во Всемирном экономическом форуме в 2015 году, и потом бывала на нем каждый год, за исключением 2017 года. 

Экс-президент Литвы Валдас Адамкус участвовал в форуме в 2001, 2008 и 2009 годах. 

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