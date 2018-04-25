Г.Науседа примет участие в Экономическом форуме в Давосе в 2020 году

Литовский президент Гитанас Науседа приглашен на предстоящий в январе следующего года Всемирный экономический форум в Давосе, сообщила администрация главы государства.

Как говорится в сообщении, форум, который состоится 21-24 января, будет посвящен слаженному мировому развитию. На нем президент будет акцентировать важность своего видения государства благосостояния.

«Этот вопрос становится глобальным явлением, когда все больше убеждаются в том, что экономический прогресс сам собой не означает социального прогресса и зачастую увеличивает отчуждение», – цитируются в сообщении слова Г. Науседы.