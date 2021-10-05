Г. Науседа примет участие в неформальном саммите ЕС в Словении

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Литовский президент Гитанас Науседа во вторник примет участие в неформальной встрече руководителей Совета Европы в Словении, где будет обсуждаться роль ЕС в мире.

Администрация президента отмечает, что лидеры ЕС уделят много внимания отношениям с Китаем и с США.

Г. Науседа на неформальной дискуссии планирует поговорить о ситуации на границе ЕС с Беларусью. Он обещает поднять вопрос о том, что организованная минским режимом волна миграции в Литву, Латвию, Польшу рождает потребность рассмотреть изменения правовых актов, регламентирующих политику миграции, охрану границы и предоставления убежища ЕС.

Лидеры ЕС также обещают обсудить положение в Афганистане и связанную с этим нелегальную миграцию.

В среду планируется встреча лидеров стран ЕС и Западных Балкан. На ней будет оценен прогресс государств Балканского региона в реализации политических и экономических евроинтеграционных реформ, в обеспечении безопасности и стабильности в регионе.