Г. Науседа примет участие в саммите по «Крымской платформе»

Г. Науседа подчеркивает, что Литва поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Не признали и не признаем оккупации Крыма. Искренне поддерживаю усилия президента Украины Владимира Зеленского по привлечению внимания международного сообщества к незаконной аннексии Крыма. Агрессивно проводимая экспансивная политика России не должна становиться приемлемой и легитимизироваться», — заявил президент.

Во время визита в Украину президент Литвы откроет литовский сквер в Киеве и примет участие в открытии памятника гетману Великого княжества Литовского Константину Осторожскому в Киево-Печерской лавре.