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Г. Науседа примет участие в саммите по «Крымской платформе»

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

Президент Литвы Гитанас Науседа в конце этой недели посетит Украину, сообщил офис президента в четверг.

22-24 августа он примет участие в саммите по «Крымской платформе» и в праздновании 30-летия независимости Украины.

«Крымская платформа» — это дипломатическая инициатива Украины для привлечения внимания международной общественности к незаконной аннексии Крыма Россией в 2014 году.

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Г. Науседа подчеркивает, что Литва поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Не признали и не признаем оккупации Крыма. Искренне поддерживаю усилия президента Украины Владимира Зеленского по привлечению внимания международного сообщества к незаконной аннексии Крыма. Агрессивно проводимая экспансивная политика России не должна становиться приемлемой и легитимизироваться», — заявил президент.

Во время визита в Украину президент Литвы откроет литовский сквер в Киеве и примет участие в открытии памятника гетману Великого княжества Литовского Константину Осторожскому в Киево-Печерской лавре.

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