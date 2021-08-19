Г. Науседа примет участие в саммите по «Крымской платформе»

Президент Литвы Гитанас Науседа в конце этой недели посетит Украину, сообщил офис президента в четверг.
22-24 августа он примет участие в саммите по «Крымской платформе» и в праздновании 30-летия независимости Украины.
«Крымская платформа» — это дипломатическая инициатива Украины для привлечения внимания международной общественности к незаконной аннексии Крыма Россией в 2014 году.
Г. Науседа подчеркивает, что Литва поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
«Не признали и не признаем оккупации Крыма. Искренне поддерживаю усилия президента Украины Владимира Зеленского по привлечению внимания международного сообщества к незаконной аннексии Крыма. Агрессивно проводимая экспансивная политика России не должна становиться приемлемой и легитимизироваться», — заявил президент.
Во время визита в Украину президент Литвы откроет литовский сквер в Киеве и примет участие в открытии памятника гетману Великого княжества Литовского Константину Осторожскому в Киево-Печерской лавре.